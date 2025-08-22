CCE y secretaría de Economía presentan la campaña nacional “Lo Hecho en México está Mejor Hecho”

agosto 22, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Con la asistencia de empresarios de empresas líderes en su ramo, este vienes el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Secretaria de Economía, presentaron la campaña nacional “Lo Hecho en México está Mejor Hecho”.

En el museo Siqueiros, el presidente del CCE m, Francisco Cervantes, recordó que el 70% del Producto Interno Bruto (PIB), dependía de bienes de consumo nacionales que se consolidó el año pasado con inversión extranjera récord.

Indicó que “apostar por lo Hecho en México es apostar por las pequeñas y medianas empresas, así como por la confiabilidad de las cadenas productivas, como excelente capacidad para presentarse como una económica sólida y con anexas listas para competir a nivel mundial”. Sostuvo.

También se informó que, con el respaldo de José Antonio Gatica Herrera presidente de la Canara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) y del Consejo de la Comunicación (CC), la serie de la serie de 6 spots y espectaculares, con los que se pretende concientizar de la importancia de consumir lo Hecho en México.

Tras ello, tomó la palabra el secretario de Economía detalló que esta campaña va a ser más que importante ya que, reveló, en el índice anual de complejidad de las economías mundiales que elabora la Universidad de Harvard, donde México subió 3 lugares, pasando del puesto 20 al 17 y solo se está a dos de Estados Unidos que se ubica en el lugar 15.

Tras ello citó que hoy día suman ya 2 mil 058 de las 5 millones de unidades económicas (empresas de todos los tamaños) ya tienen el distintivo ‘Hecho en México’, por lo cual es más importante el que se consuma preferentemente lo que se hace en el país para a mantener lo empleos de las familias mexicanas.