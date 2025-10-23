Caos y daños en Nueva Zelanda por fuertes vientos

octubre 23, 2025

Peligrosos vientos azotan extensas zonas de Nueva Zelanda por segunda vez en una semana, causando caos en el transporte y servicios básicos.

Ráfagas de hasta 230 km/h cancelaron más de 200 vuelos, dejaron sin electricidad a miles de hogares y forzaron el cierre de escuelas este jueves.

El servicio meteorológico MetService emitió alertas rojas, el nivel máximo de peligro, para varias regiones del país. Los vientos han derribado árboles y arrancado techos.

Durante esta semana, el clima extremo cobró la vida de un hombre el pasado lunes, quien murió al ser golpeado por una rama durante el primer temporal.

A su vez, la tormenta interrumpió una huelga masiva de más de 100 mil trabajadores de salud y educación que había sido planeada como la mayor protesta laboral en décadas.

Los fuertes vientos avivaron incendios forestales que los bomberos no lograron controlar completamente, lo que llevó a prohibir fuegos artificiales y fogatas.