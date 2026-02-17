¡Gloria Trevi se destapa para Playboy Nueva Zelanda!

febrero 16, 2026

La icónica revista Playboy, líder mundial en publicaciones para adultos desde 1953, presenta a Gloria Trevi en su portada del mes de febrero-marzo. La edición estará a la venta en toda Europa próximamente.

En una entrevista exclusiva, Gloria comparte su entusiasmo por esta oportunidad: “Me sentí muy cómoda participando en esta revista, ya que ha dado un giro mucho más intelectual. Espero que a todos les guste tener esta oportunidad de llegar en otro idioma a otros países; de eso se trata la música también”.

PRÓXIMO CONCIERTO EN LOS ÁNGELES: UNA EXPERIENCIA ÚNICA

El 28 de febrero, Gloria Trevi celebrará su cumpleaños y su carrera legendaria con un concierto titulado Gloria Trevi Live Celebration en el BMO Stadium de Los Ángeles, California. Este evento promete ser una experiencia inolvidable para sus seguidores, quienes podrán disfrutar de su música en un espectáculo lleno de energía y pasión.

LANZAMIENTO DE “ME DEJÉ LLEVAR”

Con el concierto a la vista, Gloria también ha estrenado el video de su emotiva balada “Me Dejé Llevar”, parte de su exitoso álbum El Vuelo. El video, dirigido por Pablo Croce, fue filmado en un hermoso jardín laberinto y en escenarios naturales de Miami, reflejando la nostalgia de una relación pasada. Este lanzamiento está disponible en su canal de YouTube y ya ha comenzado a captar la atención de sus fans.

RECONOCIMIENTOS Y NOMINACIONES

Gloria Trevi continúa cosechando éxitos, con cuatro nominaciones a Premio Lo Nuestro 2026, incluyendo categorías como “Artista Pop Femenina del Año” y “Álbum del Año – Pop” por su aclamado álbum El Vuelo, que ha superado los 25 millones de reproducciones en Spotify. La ceremonia se llevará a cabo el próximo 19 de febrero en el Kaseya Center de Miami y será transmitida en vivo por Univision.

Además, la compositora se presentará una vez más este 11 de agosto en el Starlite de Madrid.

CONCIERTO EXCLUSIVO EN ESTADOS UNIDOS

Este año, Gloria está llevando su Fiesta Tour por México, pero el 28 de febrero será su único concierto del 2026 en Estados Unidos. Promovido por Live Nation, Great Talent y Latino Live, este espectáculo no solo celebrará su cumpleaños, sino también una carrera llena de éxitos que ha trascendido fronteras y generaciones. Los boletos están disponibles a través de LiveNation.com.

Gloria Trevi sigue reafirmando su lugar como una de las figuras más importantes de la música latina, demostrando su capacidad para reinventarse y conectar con nuevas generaciones.