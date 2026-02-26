Cancelan parada del Mundial de Clavados en Zapopan, Jalisco

febrero 26, 2026

La World Aquatics canceló la parada de la Copa Mundial de Clavados programada en Zapopan, Jalisco, México, del 5 al 8 de marzo de 2026, tras una evaluación de riesgos sobre la situación de seguridad en la zona.

En un comunicado, informó que la decisión se tomó en consulta con Aquatics México, la Federación Mexicana de Clavados y Clavados de Altura (FMCCA) y el Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE) de Jalisco.

La federación deportiva detalló que realizó una revisión exhaustiva de la seguridad pública en Zapopan y en el estado de Jalisco, y reiteró que la seguridad de atletas, entrenadores y personal es su máxima prioridad.

De igual forma, agradeció a las autoridades mexicanas por el trabajo en la preparación del evento y expresó su intención de que Zapopan pueda albergar una futura edición de la Copa Mundial de Clavados.

Asimismo, indicó que la clasificación a la Súper Final del Mundial de Clavados, que se celebrará del 1 al 3 de mayo en Beijing, China, se definirá con los resultados de la parada que se realizará en Montreal, Canadá.