Cancelan Copa Mundial de Clavados 2026 en Zapopan por motivos de seguridad

febrero 26, 2026

Redacción/Xalapa. La Copa Mundial de Clavados 2026, que se llevaría a cabo del 5 al 8 de marzo en el Centro Acuático Metropolitano de Zapopan, Jalisco, fue cancelada de manera oficial por la organización internacional World Aquatics, tras una evaluación de riesgos relacionada con la seguridad en la región.

En un comunicado, el organismo rector de los deportes acuáticos informó que la decisión se tomó en coordinación con las autoridades deportivas mexicanas, entre ellas el comité organizador local y el CODE Jalisco, priorizando en todo momento la integridad de atletas, entrenadores, jueces y delegaciones participantes.

La cancelación ocurre en un contexto de recientes hechos de violencia registrados en el estado de Jalisco, lo que llevó a la federación internacional a considerar que no existen actualmente las condiciones óptimas para la celebración del certamen.

Con esta determinación, la parada de Zapopan queda fuera del calendario del circuito 2026. La clasificación a la Súper Final del serial, programada para mayo en Beijing, se definirá ahora únicamente con base en los resultados obtenidos en la etapa previa disputada en Montreal, Canadá.

World Aquatics agradeció el esfuerzo de las autoridades mexicanas en la organización del evento y expresó su disposición de regresar a México en futuras ediciones, una vez que las condiciones lo permitan.

La cancelación representa un golpe para el calendario deportivo de Jalisco y para los clavadistas mexicanos, quienes tendrían la oportunidad de competir como locales en una de las competencias más importantes del año.