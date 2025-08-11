Camionetitas de la Salud llevaron 89 mil 720 medicamentos a la Huasteca

agosto 11, 2025

Suministro constante en 41 hospitales y 433 centros de salud.

3.8 millones de piezas distribuidas en todo el estado.

Xalapa, Ver., lunes 11 de agosto de 2025.- Con el impulso de la estrategia Camionetitas de la Salud y en coordinación con el IMSS-Bienestar, el Gobierno de Veracruz llevó esta semana 89 mil 720 piezas de medicamentos e insumos médicos a hospitales y centros de salud de la región Huasteca.

Estas unidades de distribución recorrieron caminos rurales, tramos serranos y comunidades apartadas, asegurando que los insumos llegaran de manera directa, rápida y sin intermediarios a las manos del personal médico y de enfermería que atiende a la población.

En esta jornada, se abastecieron los centros de salud de Callejón Carrizalillo, Tepetzintla, Temoctla, Tantoyuca, San Sebastián y Mezquite Santa Clara; la Unidad Médica Mexcatla y el Hospital General de Tantoyuca, fortaleciendo la atención en una de las zonas con mayor rezago.

Desde el inicio del programa, se han distribuido tres millones 808 mil 432 piezas de medicamentos e insumos en 41 hospitales y 433 centros de salud de Pánuco, Tantoyuca, Tuxpan, Poza Rica, Papantla, Martínez de la Torre, Coatepec, Xalapa, Huatusco, Córdoba, Orizaba, Zongolica, Veracruz, Cosamaloapan, San Andrés Tuxtla, Cosoleacaque, Minatitlán y Coatzacoalcos.

Con Camionetitas de la Salud, la gobernadora Rocío Nahle García cumplió uno de sus principales compromisos de campaña: que ninguna comunidad quedara excluida del derecho a recibir atención médica y medicamentos gratuitos, reduciendo tiempos de entrega, optimizando la logística y garantizando un abasto constante

Su efectividad llevó al Gobierno de México a reconocerlo como un modelo exitoso y a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a anunciar su adopción nacional bajo el nombre Rutas de la Salud, con una flotilla que inició operaciones este mismo mes.