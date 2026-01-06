Cadillac anuncia a Zhou Guanyu como su piloto de reserva

enero 5, 2026

Zhou Guanyu ha sido confirmado como piloto de reserva de Cadillac para la temporada 2026 de la Fórmula 1, apenas tres días después de que se anunciara su salida de Ferrari. De esta forma, se completa una alineación que incluye a Sergio Checo Pérez y Valtteri Bottas como titulares, más Colton Herta como piloto de pruebas.

⇒ El piloto de 26 años pasó la campaña 2025 en un rol de reserva para la Scuderia, pero ha dejado el equipo para afrontar un nuevo desafío con la nueva escudería de la Fórmula 1, que tiene previsto debutar esta temporada.

Zhou, el único piloto chino en la historia de la máxima categoría, llega con un buen curriculum: 68 Grandes Premios entre 2022-2024 con Alfa Romeo y Kick Sauber, 16 puntos en tres temporadas (6-6-4), y sobre todo la experiencia de haber trabajado en Ferrari durante 2025 desarrollando el monoplaza con el mismo motor que usará Cadillac.

“Estoy encantado de unirme al equipo Cadillac de Fórmula 1 como piloto reserva antes de su debut”, dijo Zhou Guanyu. “Este es uno de los proyectos nuevos más grandes y emocionantes que el deporte haya visto jamás. He trabajado con Graeme Lowdon y con Valtteri durante muchos años en distintas funciones, por lo que unirme al equipo se siente como volver a la familia”.

“Nuestro proceso para seleccionar a un piloto reserva ha sido tan exhaustivo como la búsqueda de nuestros pilotos titulares”, dijo Graeme Lowdon, quien anteriormente fue jefe de los ahora desaparecidos equipos de F1 Virgin (2010-11) y Marussia (2012-15), y ahora está al frente de Cadillac.

“Queríamos un candidato que tuviera experiencia reciente de conducción, que esté preparado para trabajar duro como parte de un equipo y que entienda los desafíos de desarrollar un auto a lo largo de la temporada. Zhou cumple perfectamente con esos requisitos. Será un gran activo para nosotros cuando salgamos a competir en 2026″.

Por su parte, Dan Towriss, CEO de Cadillac F1, destacó: “Estoy emocionado de darle la bienvenida a Zhou Guanyu. Será una excelente adición para complementar a Valtteri y Checo; junto a Colton, tenemos un grupo hambriento, rápido y colaborativo para hacer nuestro debut.”

Aunque Colton Herta es visto como el hombre con potencial para ser promovido a la alineación titular, el piloto de 25 años todavía no cuenta con la superlicencia, por lo que Zhou Guanyu es el reemplazo inmediato en caso de que Checo Pérez o Valtteri Bottas no puedan competir.

La campaña 2026 de la Fórmula 1 comenzará con tres tests de pretemporada (Barcelona del 26 al 30 de enero y Bahréin del 11 al 13 de febrero y del 18 al 20 de febrero) antes de la cita inaugural en Melbourne del 6 al 8 de marzo.