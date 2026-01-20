Brooklyn Beckham acusa a sus padres de intentar “arruinar” su matrimonio

enero 20, 2026

El hijo de David y Victoria Beckham, Brooklyn Peltz Beckham, acusó públicamente a sus padres de intentar “arruinar” su matrimonio con Nicola Peltz y de controlar la narrativa familiar, a través de una serie de historias publicadas en Instagram.

Aseguró que sus padres intentaron sobornarlo antes de su boda y que su madre canceló la confección del vestido de novia. Añadió que los ataques comenzaron un día antes de la ceremonia, luego de que defendiera a su esposa de comentarios.

El fotógrafo y modelo británico relató además que Victoria Beckham “secuestró” el primer baile de bodas que estaba destinado para él y Nicola, y que posteriormente intentó incomodarlos al invitar a mujeres de su pasado a eventos familiares.

También señaló que David Beckham buscó excluir a la actriz estadounidense de planes y convivencias, como parte de una dinámica de control que, afirmó, ha enfrentado durante años dentro de su familia.

Finalmente, Peltz Beckham sostuvo que alejarse de sus padres le ha permitido encontrar paz y alivio, y aseguró sentirse agradecido por haber tomado distancia para proteger su vida personal y su matrimonio.