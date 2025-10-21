Avance con orden el proceso de entrega-recepción: alcalde

octubre 21, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. El alcalde de Xalapa, Alberto Islas Reyes, aseguró que mantiene una buena relación y coordinación con la presidenta municipal electa, Daniela Griego Ceballos, lo que permitirá que la transición de gobierno sea ordenada, transparente y en beneficio de la ciudadanía.

Explicó que durante el mes de noviembre se instalarán formalmente las comisiones de entrega-recepción, integradas por equipos del gobierno saliente y del entrante, con el objetivo de garantizar un proceso histórico por su organización y apertura.

“Tenemos muy buena relación con Daniela, ya hemos platicado varias veces y estamos en contacto permanente. El objetivo es único: Xalapa. Vamos trabajando de manera conjunta”, expresó el edil.

Islas Reyes detalló que todas las áreas del Ayuntamiento se encuentran en la etapa final de cierres administrativos, para entregar una administración en orden y con resultados comprobables.

“Queremos dejar todo perfectamente organizado. Las áreas más relevantes serán Obras, Administración, Tesorería y CMAS”, puntualizó.

Actualmente, el gobierno municipal ejecuta 17 obras públicas, las cuales deberán concluir antes del cierre de la administración.

“Nos volvimos locos haciendo obras (…) Xalapa necesita mucho más, pero avanzamos un montón y vamos a dejar todo terminado”, comentó.

El alcalde subrayó que su gestión ha priorizado mejorar la infraestructura y los servicios públicos, y reiteró su compromiso de entregar cuentas claras al nuevo gobierno municipal encabezado por Daniela Griego.