Autoridades municipales sin interés en sanear cuerpos de agua y dar tratamiento a aguas residuales

diciembre 25, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- La falta de tratamiento de aguas residuales y su depósito indiscriminado en los ríos, han convertido a los cuerpos de agua en verdaderas cloacas.

Así lo reconoció el co-Coordinador de Territorios Diversos para la Vida, Francisco Xavier Martínez Esponda, quien dijo que la contaminación fecal de los ríos es una circunstancia muy evidente en Veracruz y a lo largo y ancho de la República.

“La contaminación fecal de los ríos, es una circunstancia muy evidente en Veracruz y a lo largo y ancho de la república, tenemos un paradigma que dice que los ríos son cloacas donde se reciben aguas negras y eso tiene que ver con la visión que tenemos como sociedad de nuestros ríos y también tiene que ver con el incumplimiento de las obligaciones de las autoridades”.

Y es que, dijo, el 115 Constitucional estable que los ayuntamientos son los responsables de sanear sus aguas hervidas, grises y negras y no lo cumplen, porque la infraestructura que se requiere es muy cara y no apuestan por otros esquemas alternativos para su tratamiento.

En ese sentido, alertó que se mantiene la transformación de los ríos de lugares de vida a lugares que generan enfermedad y muerte.