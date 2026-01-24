Arrestan a Ryan Wedding, exatleta olímpico acusado de narcotráfico

enero 23, 2026

El ex snowboarder olímpico canadiense, Ryan Wedding, fue arrestado en México por autoridades internacionales tras ser identificado como el presunto líder de una de las organizaciones de tráfico de drogas más violentas.

El exatleta, de 44 años, era buscado por el FBI por dirigir una red transnacional responsable de introducir hasta 60 toneladas métricas de cocaína al año a Estados Unidos mediante camiones procedentes de México.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, informó que fue trasladado vía aérea a territorio estadounidense. Agradeció la colaboración del embajador estadounidense en México y las autoridades mexicanas.

En marzo de 2025, el presunto capo de la droga había sido incluido en la lista de los Diez Más Buscados del FBI, con una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera a su detención.

El director del Buró Federal de Investigaciones, Kash Patel, llegó a compararlo con figuras como Pablo Escobar y Joaquín “El Chapo” Guzmán por el nivel de violencia y alcance de su organización criminal.

El exatleta enfrenta cargos por intento de asesinato, tráfico de drogas y crimen organizado. En noviembre de 2024, fue señalado como responsable del homicidio de un testigo federal que declararía en su contra.

De acuerdo con documentos judiciales, la actividad criminal de Ryan Wedding se remonta a 2008, seis años después de representar a Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno de Salt Lake City en 2002.

Posteriormente, en 2009, fue condenado en Estados Unidos por conspiración para distribuir cocaína y sentenciado a 48 meses de prisión; tras su liberación en 2011, habría fundado su actual estructura criminal.