Arrancan programa ¡Para que las juventudes lean! 25 para el 25 con la entrega de 85 mil libros en Bachillerato

febrero 2, 2026

Para fortalecer el hábito lector entre las y los estudiantes del Bachillerato Nacional, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Fondo de Cultura Económica (FCE), ponen en marcha la estrategia nacional ¡Para que las juventudes lean! 25 para el 25”, la cual contempla la distribución de 75 mil ejemplares en planteles de Educación Media Superior en el país y 10 mil para las cinco Escuelas Normales de la Ciudad de México, informó el titular de la dependencia Mario Delgado Carrillo.

Agregó que la estrategia nacional dio inicio en el municipio de Huitzilac, Morelos, con la entrega de mil libros a la comunidad educativa del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 124 (CBTA 124), al otorgar dos ejemplares a cada una y uno de los 450 estudiantes del plantel, con el objetivo de garantizar el acceso gratuito a la lectura.

Destacó que la estrategia ¡Para que las juventudes lean! 25 para el 25 forma parte de los ejes culturales y educativos del Gobierno de México para consolidar una República de Lectores, una prioridad reiterada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha subrayado que la lectura es una herramienta fundamental para el pensamiento crítico, la conciencia social y la formación de ciudadanía.

La subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, afirmó que esta política fortalece el carácter humanista del Bachillerato Nacional, al acercar libros a las juventudes como una vía para ampliar horizontes, reforzar la identidad y promover la reflexión crítica desde la escuela pública.

Durante el arranque de la estrategia nacional ¡Para que las juventudes lean! 25 para el 25, la gerente de Formación Lectora del FCE, Marilina Barona del Valle, presentó reseñas breves de algunos títulos entregados, con el propósito de despertar el interés del estudiantado, entre ellos textos históricos, narrativos y poéticos que abordan temas sociales, culturales y de memoria colectiva.

El director de Estrategia de Lectura del Bachillerato Nacional, Pável Granados, destacó la importancia de acercar a las y los jóvenes obras de autoras y autores mexicanos, como Guadalupe Dueñas, que invitan a la reflexión crítica y amplían las miradas sobre la realidad.

Por su parte el director general de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar (DGETAyCM), Mario Hernández, reconoció el impacto de esta política de acceso gratuito a los libros y subrayó que iniciativas como ¡Para que las juventudes lean! 25 para el 25 contribuyen a cerrar brechas y fortalecer la formación integral del estudiantado.

¡Para que las juventudes lean! 25 para el 25, llega a las Escuela Normales

En el Auditorio Lauro Aguirre de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros (BENM), el Titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), Francisco Luciano Concheiro Bórquez, reconoció su alegría al participar en este acto, cuyo objetivo es incidir en la formación de jóvenes y adolescentes a partir de una mirada crítica sobre los procesos sociales, políticos y culturales de nuestra América.

“Que este acervo llegue a la comunidad normalista es maravilloso, ya que son las y los futuros docentes quienes de su formación inicial podrán promover su lectura colectiva en clubes de lectura”, señaló Luciano Concheiro.

Destacó que la Nueva Escuela Mexicana (NEM) necesita de una comunidad lectora, necesita de la equidad, integralidad, pluriculturalidad que nos permita reivindicarnos, precisamente, como un país construido desde abajo.

Al entregar 2 mil ejemplares a la BENM, el director general del FCE, Paco Ignacio Taibo II aseguró que esta estrategia y la distribución gratuita de libros, es una lucha de la civilización contra la barbarie, “leer es democracia, leer es libertad y leer es aprendizaje”, señaló.