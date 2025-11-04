Anuncio de construcción de viviendas en Xalapa no será suficiente: Bernardo Martínez

Anuncio de construcción de viviendas en Xalapa no será suficiente: Bernardo Martínez

noviembre 4, 2025

Redacción/Xalapa. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Xalapa, Bernardo Martínez Ríos, en entrevista para En Contacto, señaló que la construcción de 4 mil viviendas anunciada por el Infonavit no será suficiente para el déficit en el que se encuentra la capital del estado.

Además, resaltó que el Instituto debe trabajar de la mano con el Gobierno municipal para que las nuevas construcciones cuenten con los servicios básicos.