Aliento fétido y de largo alcance 

noviembre 14, 2025

¡No bueno! Con ese tal senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, que de hacer leyes, representar a Veracruz y ponerle un poquito de freno al Gobierno federal poco, porque chamba suave, pero de hablar porque tiene boca, harto ¡Caray! Y es que tal pareciera que al sujeto lo habría poseído el espíritu de Carmelita Salinas, porque opina de todo, principalmente de lo que no le preguntan.

Pues resulta lector, lectora querida, que la última emisión tóxica del senador veracruzano de figura atípica, fue declarar que le parece excesivo el presunto aumento salarial de la gobernadora Rocío Nahle y también el de los funcionarios del gabinete estatal y el aparato burocrático ¡Oh migooood! esto lo dice un personaje que ha vivido del cuento de café en café y al que jamás se le ha conocido ni oficio, ni beneficio, porque Manuel Huerta nunca ha sido ni gestor, ni académico, ni de chamba, ni de nada, porque para lo único que sirve, ahora que los recursos le asisten, es para invitar el café y las canillas, a cambio de un poco de atención para despotricar en contra de todos y de todo, porque eso es lo que finalmente le llena y apasiona.

En fin, que el presunto senador de fisonomía atípica y poco agraciada, tuvo a bien desfogar y desahogar a partes iguales su misoginia y frustración, pero ahora salpicó hasta a el aparato burocrático, ese que finalmente es gracias a los que el estado se mueve y en los que la gobernadora Rocío Nahle, tiene puesta su confianza.

Y bueno, aquí lo interesante sería contrastar los salarios tanto de la gobernadora Nahle, como los de sus funcionarios y la burocracia, que no rebasan los 84 mil 750 pesos, contra el salario neto mensual de 131 mil 700 pesos, que percibiría Manuel Huerta tan solo de salario base, más las prestaciones que alcanzan los 542 mil 675 pesos entre aguinaldo, seguro de vida, dieta y un montón de etcéteras más, que juntos llegarían a los 2 millones 37 mil 848 pesos anuales, que devengaría Huerta Ladrón de Guevara como Senador de la República, prácticamente por no hacer esfuerzo alguno, porque de sentarse en un café y desde ahí emitir tóxicos y fétidos gases con público que documenta, no implican mayor esfuerzo, ni beneficia a nadie más que a su atormentada alma, que siempre está ansiosa de consuelo.

Cosas de la vida y menudencias

Veracruz sin hacer mucho alarde, puso buena mano en la educación mexicana, desde los años en que los liberales decidieron que la escuela debía ser de todos y para todos, aquí se ensayaron las primeras travesuras del Estado laico: aulas abiertas, maestros formados con método y niños que aprendían sin sotanas vigilantes, luego vino la joya de la corona, la Escuela Normal Veracruzana, ese semillero de pedagogos que terminó pariendo la educación moderna del país, lector, lectora querida debemos estar consientes que desde Xalapa se exportaron maestros, ideas, planes de estudio y hasta regaños bien intencionados, que luego se volvieron norma nacional.

Veracruz ha sido también laboratorio de alfabetización, de educación rural, de misiones culturales, de enseñanza indígena y del telebachillerato del maestro Tomás Rodríguez; todo lo que después presumió la SEP, aquí ya se había probado, con sus tropiezos, sus aciertos y el encanto tropical de hacer las cosas a pulmón batiente ¡Cómo No!

Maestros como Concepción Quirós Pérez, pionera en la educación femenina, mi heroína e inspiración; Manuel C. Tello, Enrique C. Rébsamen, Carlos A. Carrilo, María Gutiérrez Eskildsen, Adalberto Tejeda y tantos otros, que han dado lustre a la educación veracruzana, resulta un honor y un privilegio pertenecer al magisterio veracruzano y trabajar en la Secretaría de Educación de Veracruz.

No comprendo por qué no todos lo interpretan de la misma manera, esa guerra sin cuartel que se percibe al interior de la Secretaría de Educación de Veracruz y que ya no solo se percibe al interior, sino que se ventila en medios estatales y nacionales, me parece indigna y una traición para la jefa que les dio la oportunidad… una pena que se les haya ido de las manos y hoy sea tan evidente.

Así las cosas mis chulos, nos leemos hasta el martes, que el lunes vamos a armar la revolución.