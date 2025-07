Adán Augusto y su lealtad a los principios de la 4T

julio 21, 2025

Adán Augusto López, luego de un silencio sepulcral, el pasado viernes a través de X, ofreció una serie de aclaraciones, excusas y explicaciones, por cierto jamás pedidas de su paso por el gobierno de Tabasco y al mismo tiempo reiteró que aunque no ha sido requerido, está a la orden de cualquier autoridad que solicite su presencia… Ámonos recio.

Pues bien, el senador Adán Augusto López se ha mantenido en el ojo del huracán desde su cuestionada cercanía con el Clan Yunes y la invitación que habría hecho al senador Yunes Márquez, a integrarse a las filas del partido; además de los rumores de pugnas internas y los cuestionamientos a su conducta durante su paso por la Secretaría de Gobernación y aunque no se adivina un pronto retiro de la política, su futuro dentro del círculo cercano del poder en estos momentos, no está del todo claro.

La realidad es que Comandante H affaire, tampoco es que justo hoy, ayude mucho a sostener los hilos de los que pende su estabilidad política y es que el ex secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco entre 2019 y 2024, según informes de inteligencia militar y filtraciones de Guacamaya Leaks, estaría identificado como líder de “La Barredora”, la célula criminal vinculada a una de las bandas criminales más influyentes del país y encargada de tráfico de drogas, combustible, secuestros y extorsión en el estado de Tabasco; además habría salido a la luz, que Hernán Bermudez facilitó operaciones desde dentro de instituciones estatales, incluyendo la liberación y protección de líderes criminales de alto perfil.

En tanto se esclarece el paradero de Hernán Bermudez Requena, sobre quien recae una orden de aprehensión e incluso es buscado por la Interpol y del que se sabe que estaría prófugo y es rastreado en Panama, España y Brasil, el senador Adán Augusto López reapareció este domingo en el Consejo Nacional de MORENA y ahí no dijo ni pío respectó al caso de su exsecretario de seguridad en Tabasco prófugo.

A estas alturas y luego de la oscura negociación con el Clan Yunes, a los que les perdonó hasta el pecado origina; su relación con personajes de tan dudosa reputación como Hernán Bermudez Requena y el pozarricense ese que trae jalando de titular y magnate por cuestiones administrativas, además de alguno que otro pecadillo de revista del corazón… uno se pregunta ¿Que tanto observa Adán Augusto López, los principios de la 4T? Y que tanto aporta él como militante al movimiento…

En fin… Solo ellos lo saben.

Cosas de la vida y menudencias

¡No bueno! La gente y su odio, te cuento lector, lectora querida, que el pasado viernes, colgué un post de mis redes sociales, en donde aclaro que el señor Ricardo Ordoñez, quien habría permanecido en huelga de hambre en la plaza Lerdo, por una situación con la Fiscalía General del Estado; contrario a lo trascendido en diversos medios, estaría vivo y siendo atendido en la Secretaría de Gobierno.

Santísima Virgen del perpetuo socorro, se me lanzó gente encima con un odio y una locura terrible, casi en completo lamento de que el señor estuviera con vida y no muerto, para así poder vociferar y echarle la culpa ¡Vaya usted a saber a quien! No penita ajena mi gente… ¡Atiéndanse! No se pueden poner así y menos exhibirse de ese modo, habla muchísimo de su estabilidad emocional.

Tristemente entendí el porque los crímenes terribles que hemos estado viendo en la región, la gente anda muy despatarrada emocionalmente, algo habrán de hacer, vivir así no es vivir.

Manuel Huerta defendiendo los autores del Lord Fentanilo… Ver para creer, lector, lectora querida… Y el compañero Ricardo Ramírez Juárez que fue a la Mañanera del Pueblo y llevó para dar y repetir.. ¡Cada quien! Diría la Lupita.

¡Caray! Tantito ejercicio ¿Que no?

Así las cosas mi gente, arrancamos semana