Activan contingencia ambiental en el Valle de México; este miércoles habrá ‘Doble Hoy No Circula’

abril 1, 2025

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó este martes 1 de abril la fase 1 de la Contingencia Ambiental en el Valle de México al registrarse niveles de ozono que rebasaron la norma. Se trata de la tercera contingencia que se activa en lo que va del año, y por ello este miércoles 2 habrá Doble Hoy No Circula.

En un comunicado, el organismo informó que a las 16:00 horas de este martes se registraron concentraciones de ozono de 166 ppb en la estación FES Acatlán (FAC), ubicada en Naucalpan de Juarez; 156 ppb en la estación Tlalnepantla (TLA), ubicada en el municipio del mismo nombre, y de 155 ppb en la estación Camarones (CAM), ubicada en la Alcaldía Azcapotzalco.

La región central del país ha estado bajo el efecto de un sistema de alta presión, el cual se incrementó en el transcurso de este martes, generando estabilidad atmosférica intensa y provocando condiciones adversas para la dispersión de los contaminantes precursores del ozono. Lo anterior, sumado a la intensa radiación solar, contribuyó a la formación de ozono en la zona Noroeste del Valle de México.

Con la activación de la Fase 1 de la contingencia ambiental, este miércoles 2 de abril deberán suspender su circulación, en horario de las 5:00 a las 22:00 horas, los siguientes:

• Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

• Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 2, 3, 4, 6, 8 y 0.

• Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado rojo, terminación de placa 3 y 4

• Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.

• Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea PAR.

Esto se realiza con el objetivo de disminuir la contaminación en el Valle de México.