Aclara administrador del teatro J.J. Herrera que tienen puertas abiertas a los artistas

agosto 21, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. El administrador del teatro JJ Herrera, Raúl Andrés Barrientos, afirmó que no se han cerrado las puertas para ningún artista ni compañía teatral.

Tras la cancelación de obras dada a conocer por la Compañía de Teatro Medea en los pŕoximos meses, el funcionario municipal explicó que se trató de una decisión de ellos.

«Es una decisión propia, nosotros no estamos cancelando, al contrario, queremos que soliciten el espacio, aunque está un poquito saturado, pero si hay fecha que tu solicites te damos la fecha y si no, vemos opciones cercano a la fecha que se requiera para darla».

No obstante reconoció que lo ocurrido fue un tipo de protesta contra el ayuntamiento.

«Y esa situación depende de la dirección de Ingresos, meramente administrativo, nosotros no dependemos de Ingresos, somos dirección de Cultura y el fin de la dirección de Cultura es darle apertura a todos esos grupos y que se puedan presentar en todos los espacios que tiene el ayuntamiento».

Por ello, insistió en que por parte de la dirección a la que pertenece, están abiertas las posibilidades para poderse acercar.

Recientemente, la Compañía de Teatro Medea y su directora Ariel Armendáriz, dio a conocer que decidió cancelar sus fechas programadas para los meses septiembre y octubre de 2025 en el Teatro JJ Herrera.

Esto, derivado de los «acontecimientos arbitrarios» llevados acabo por el Departamento de Tesorería Municipal de Xalapa, «quienes al no tener claridad con su administración y con la ejecución de los artículos de la Ley de Cultura Municipal de Xalapa, los que se refieren al conjunto de normativas y reglamentos que rigen la gestión cultural en el municipio de Xalapa, desde tesorería han optado por hacer un cobro de impuestos adicionales a los acordados en nuestras programaciones anteriores con las obras «Ayer fue tarde», «La aurora y el crepúsculo» y «Sarabia el desierto en Ilamas».

Señalaron que hay repercusión a causa de un «error» cometido por una de sus antiguas empleada el cobre de: impuestos, recargos, multa, y pagos de honorarios por la entrega de notificación, mismos que se niegan y se continuarán negando a pagar.

«Queremos dejar asentado a través de este documento que el error administrativo ha sido suyo, por lo tanto no tenemos intención de hacernos cargos con los pagos que se están cobrando», citaron en un comunicado.