Abren IdentIVEA plataforma para inscribir a personas en analfabetismo

septiembre 14, 2025

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver. – El Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos (IVEA) abrió la plataforma digital plataforma IdentIVEA ( https://ident.ivea.edu.mx ) para el registro de personas en situación de analfabetismo, como parte del programa Nunca es Tarde para Aprender, informo la directora general Claudia Aguilar Reyes.

La funcionaria estatal aseguro que en lo que va de la administración se ha logrado sacar del analfabetismo a 4 mil 600 personas, pero se tiene un estimado, de acuerdo al INEGI de 476 mil 591 veracruzanos y veracruzanas en esta condición.

Señaló que con la plataforma se podrá identificar con mayor exactitud quienes y donde se ubican las personas analfabetas para poder atenderlas de forma inmediata.

“Tenemos una plataforma digital donde cualquier persona podrá registrar a las personas o familiares que se encuentra en condición de analfabetismo, para que nosotros podamos tener la oportunidad de atenderlos, ya sea a través del mismo instituto o de personas que se encuentren en alianza alfabetizadoras”.

Veracruz, agregó, es el estado con que más analfabetismo tiene con las estimaciones de INEGI 2024 de 476 mil 591 personas, ocupando el cuarto lugar a nivel nacional.

La instrucción de la gobernadora Roció Nahle, dijo Claudia Aguilar, es que todas las dependencias sumen esfuerzos e identifiquen a las personas para iniciar el proceso de alfabetización.

Finalmente, dijo que se confía en que al menos 8 mil personas sean alfabetizadas este 2025, pues se contará con una base de datos donde las personas puedan inscribir a sus familiares y se tengan identificados.