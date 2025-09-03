De más de 476 mil analfabetas en la entidad: se estima sacar de esta condición a 8 mil este año

septiembre 3, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.-Son más de 476 mil veracruzanos y veracruzanas analfabetas en el estado, colocándolo en el cuarto lugar en este flagelo social, reconoció la directora general del Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos (IVEA), Claudia Aguilar Reyes.

Entrevistada posterior a presidir la Guardia de Honor en el monumento a Don Miguel Hidalgo y Costilla, por el 215 Aniversario de la Independencia de México, indicó que al momento se han logrado alfabetizar a más de 4 mil personas.

Los municipios con mayor número de personas en alfabetismo son San Andrés Tuxtla, Veracruz Puerto, Papantla y Xalapa, reconoció la directora del IVEA.

“Veracruz es el estado que más analfabetismo tiene, de acuerdo a las estimaciones de INEGI 2024 son 476 mil 591 personas en esta condición y en tema porcentual, por la cantidad de personas analfabetas estamos en el cuarto lugar, sin embargo lo que el estado está haciendo para reducir estos índices es trabajar en conjunto con la sociedad y el gobierno estatal”.

Indicó que la meta de alfabetización este 2025, se estiman cuando menos 8 mil veracruzanos y veracruzanos, pues el esfuerzo se enfoca a los procesos de alfabetización.

Finalmente, la funcionaria estatal dijo que se estableció una alianza con los ayuntamientos veracruzanos para atender el tema de alfabetización.