A veces toca bailar, otras sentarse

octubre 7, 2025

Decían por ahí que en la vida algunas veces toca bailar y otras sentarse, no todo el tiempo se va una a saber todas las piezas en las tertulias, ni en todos los bailes va uno a tener con quien bailar, habrá veces que se tiene uno que sentar a ver como bailan los demás y recordar que la pista brillaba cuando uno bailaba, ¡Bueno! Pues en la política es más o menos lo mismo, es imposible y más en estos días en que tanto se ha transformado el quehacer político, que exista quien trascienda, más allá de un sexenio.

Es un hecho la mayoría de la gente habrá pensado que con la presidenta Claudia Sheinbaum, habría una continuidad pactada, que todos seguirían igual bailando de lo lindo y que hicieran lo que hicieran, el manto protector del habitante de la Chingada, los libraría de todo mal; pero no parece ser así, los calambres que son solo el preámbulo de algo más, en contra de Adán Augusto López han dejado claro que doña Claudia no se deja y todas las tropelías cometidas en el pasado y las majaderías del presente, tendrán un costo y el tabasqueño habrá de saldar sus cuentas, hasta el último agravio.

El domingo pasado en el mitin del primer año de gobierno de la presidenta Sheinbaum, esos maravillosos barrotes de la valla metálica cercana a la segunda fila, donde fueron colocados los ilustres coordinadores parlamentarios, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, quizá sean tan solo un vaticinio de su futuro no lejano.

En tanto la grey partidista comandada por Andy López Beltrán, tal pareciera que el viaje a Japón y algunas indiscreciones más, les va a salir con saldo en contra, porque a ellos les fue peor, pues por poco los colocan en gayola.

En la primera fila estuvieron sentados los 28 gobernadores, con ellos las selfis, los cálidos saludos y los apapachos fueron cuantiosos, no así con los adanes y los monreales a ellos ni mesa de pista les tocó esta vez y desde ese rincón escucharon a la presidenta Sheinbaum pronunciar en su discurso “Encabezaremos un gobierno honesto, honrado, sin influyentismos ni nepotismos, corrupción o impunidad, quienes nos conocemos sabemos que somos implacables contra cualquier acto de corrupción.”

¡Zaz culebra!

Cosas de la vida y menudencias

Y debutó formalmente en Xalapa, el joven poblano e ilustre secretario de Finanzas y Planeación Miguel Santiago Reyes, lo llevó la gobernadora Nahle a su primera rueda de prensa, en la sala de prensa de Palacio de Gobierno.

Admito el hombre de aspecto serio y ordenado, llegó formalito lo suficiente, fue cordial con los reporteros, su lenguaje corporal correcto y sostiene la mirada, el joven comunica y comunica bien, no sé porque no lo habrán soltado antes, quizá la gobernadora decidió darle su entrenadora antes.

Ayer Miguel Reyes, quien pienso será más técnico que social, lo hizo muy bien con todo y los ojitos recelosos del señor Ahued, quien poco acostumbra compartir micrófonos y menos con el señor de los dinero ¡Schade! En una de esas será habitual a esos convites y sería lo más lógico, siendo el aspecto financiero, uno de los más importantes en el estado.

Este lunes fue publicado en la gaceta oficial, el decreto que crea el Fideicomiso Veracruzano de Seguridad Social Institucional, que tendrá como fin otorgar servicios de cobertura de invalidez parcial o permanente, o fallecimiento a los trabajadores de la administración pública estatal.

En fin mi gente ¡Así las cosas! Nos leemos mañana.