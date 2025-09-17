A 40 años del temblor del 85, el simulacro de este año implementará por primera vez la alerta por Telefonía celular

septiembre 17, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El Gobierno de México llevará a cabo el Simulacro Nacional 2025 el próximo viernes 19 de septiembre a las 12:00 horas, con la participación simultánea de millones de personas en todo el país y con la novedad de que, por primera vez, se pondrá a prueba el sistema de alertamiento sísmico a través de teléfonos celulares.

La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, destacó que este ejercicio es el más importante del año en materia de prevención y busca fortalecer la cultura de protección civil.

La hipótesis principal será un sismo de magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán, aunque en otros estados se simularán escenarios distintos: huracanes en Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Sonora y Baja California Sur; incendio urbano en Durango, Guanajuato y Tamaulipas; y tsunami en Baja California.

Velázquez detalló que el sistema de alerta sísmica mexicano, operado por el CIRES, funcionará a través de 14,491 altavoces distribuidos en estados del Pacífico y centro del país, además de radio, televisión y ahora telefonía celular.

“Este sonido característico que tenemos que empezar a identificar en todo nuestro territorio nacional es el alertamiento por telefonía celular. Este próximo 19 de septiembre, por primera ocasión y por instrucciones de la presidenta de la República de México, se va a realizar esta prueba a nivel nacional para el envío de un mensaje a todos los teléfonos celulares que se encuentren en México”, informó.

México, cuarto país con alertamiento celular en América

El nuevo sistema de alertamiento masivo en celulares, desarrollado por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y la CNPC, con el apoyo de Altán Redes, AT&T y Telcel, colocará a México como el cuarto país del continente americano con esta tecnología, después de Estados Unidos, Canadá y Chile.

El titular de la ATDT, José Antonio Peña Merino, explicó que la alerta se enviará en tiempo real y de manera inmediata a todos los dispositivos, sin retrasos ni necesidad de instalar aplicaciones. “Aunque el teléfono esté bloqueado, en silencio o en llamada, la alerta se activará con un sonido inconfundible”, aseguró.

Durante la prueba del 19 de septiembre, los celulares recibirán un mensaje de prueba que indicará: “Este es un mensaje para aprobar el Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México como parte del simulacro nacional llevado a cabo el 19.09.25”.

Participación masiva

Hasta la fecha, se han registrado 125,858 inmuebles en las 32 entidades federativas, con más de nueve millones de personas confirmadas para participar en el ejercicio.

Ese mismo día, a las 07:19 horas, la presidenta de México encabezará la ceremonia de izamiento de bandera en el Zócalo capitalino, y a las 12:15 horas se instalará el Comité Nacional de Emergencias, presidido por el secretario de Seguridad, para coordinar la información del simulacro.