Xalapa se suma a simulacro nacional este viernes 

septiembre 19, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. El Ayuntamiento de Xalapa se sumó al Simulacro Nacional 2025 este viernes cuya hipótesis de sismo fue de magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

El director de Proteción Civil, Enrique Fonseca, explicó que en 5 minutos 27 segundos se desalojaron mil personas del Palacio Municipal, 700 trabajadores y 300 visitantes.

«Después de valorar el interior del inmueble se determinó que las instalaciones son seguras y retornamos a nuestras labores».

En total, fueron 42 dependencias y empresas las que se sumaron a este ejercicio en la ciudad, además de la participación de las 32 unidades internas de Protección Civil.

El funcionario municipal explicó que en el caso de los sismos, lo que se evalúa no es tanto el tiempo de desalojo sino el procedimiento para salir del inmueble.

«Normalmente en una situación real no debemos de desalojar en el momento que está el sismo, tenemos que hacer una espera a que baje la intensidad y entonces sí podemos desalojar, lo que hacemos es un repliegue», explicó.