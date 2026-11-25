noviembre 25, 2026

Las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) presentaron una demanda de 38 páginas contra la Asociación de Jugadores de las Grandes Ligas de Béisbol (MLBPA) ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Manhattan, en la que solicitan que se declare legal el cierre patronal que contemplan para la próxima semana y se frenen los intentos del sindicato de renunciar a su estatus de representante para cuestionar la paralización con un caso antimonopolio.

La demanda incluye a los ocho jugadores del subcomité ejecutivo del sindicato, entre ellos el lanzador Tarik Skubal. “La MLB presenta esta acción para mantener la disputa sobre el próximo convenio colectivo en la mesa de negociación, donde la ley federal dice que debe estar”, señala el documento. La liga argumenta un “temor razonable e inminente” de que el sindicato use la amenaza de responsabilidad antimonopolio para descarrilar el proceso de negociación colectiva.

El contrato laboral de cinco años expira a las 23:59 horas del 1 de diciembre y se espera que los dueños impongan de inmediato un cierre patronal, que sería la décima paralización laboral del deporte desde 1972.

Los propietarios han propuesto un tope salarial por primera vez desde 1994, cuando los jugadores frenaron la propuesta con una huelga de siete meses y medio que llevó a la primera cancelación de la Serie Mundial en 90 años.

Days before the expiration of the current collective bargaining agreement, Major League Baseball sued the MLBPA in an attempt to keep the league’s antitrust exemption, per multiple reports. With the lawsuit, the league is hoping the courts rule that the players cannot dissolve their union, per Evan Drellich of The Athletic. By dissolving the MLBPA, it would open up MLB to more lawsuits challenging their antitrust status.

Las tres declaraciones solicitadas

La liga pidió una sentencia declarativa que establezca que un cierre patronal no viola las leyes antimonopolio y no equivale a una restricción irrazonable del comercio. También solicitó un fallo que determine que los tribunales federales carecen de jurisdicción para ordenar la suspensión de un cierre patronal, y una orden para que los jugadores sean definidos como una clase legal, lo que, de concederse, podría bloquear demandas individuales.

“El recurso presentado hoy por la MLB es completamente frívolo”, afirmó el sindicato en un comunicado. “Responderemos de manera adecuada, pero la decisión de la MLB de correr a los tribunales en medio de las negociaciones en lugar de negociar de buena fe es increíblemente decepcionante”.

Según la MLB, el director ejecutivo interino del sindicato, Bruce Meyer, a menudo junto con el abogado externo Jeffrey Kessler, ha aplicado un manual de “renunciar y demandar” en disputas laborales contra otras ligas durante las últimas tres décadas. Kessler y Meyer han asesorado estrategias de descertificación o renuncia con las asociaciones de jugadores de la NFL (1989, 2011), la NBA (1987, 1995, 2011) y la NHL (2012).

La liga sostiene que cualquier renuncia del sindicato “sería una farsa”, ya que la MLBPA no abandonaría su papel en la representación colectiva ni cesaría sus operaciones de manera permanente.