Avanzan nuevas rutas aéreas del AICM para reducir el ruido en el Valle de México

Avanzan nuevas rutas aéreas del AICM para reducir el ruido en el Valle de México

noviembre 17, 2026

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de cinco años de exigencias de comunidades del Valle de México, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) podría comenzar a operar con nuevos procedimientos de salida durante el primer cuatrimestre de 2027, diseñados con el propósito de mejorar la operación aérea y reducir la exposición al ruido en zonas habitacionales, informó la asociación civil Aeronáutica Segura, Menos Ruido, A.C.

El avance representa un cambio significativo: los estudios acústicos y las propuestas elaboradas por especialistas ciudadanos fueron incorporados al análisis técnico que desarrollan los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM) y la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), bajo el principio de que cualquier modificación debe garantizar la seguridad operacional.

Durante una rueda de prensa, Patty Elton Benhumea, secretaria general de la Asociación, destacó que la apertura de las autoridades permitió transformar una demanda ciudadana sostenida durante años en propuestas concretas que hoy se encuentran en una etapa avanzada de evaluación.

“No estamos aquí para decir que los ciudadanos vencieron al Gobierno. Estamos aquí para reconocer que ciudadanos y autoridades encontraron una manera de trabajar juntos”, afirmó.

Explicó que, de acuerdo con la información compartida por las autoridades el pasado 13 de noviembre, se han desarrollado hasta cuatro diseños durante el proceso de revisión, con la participación de especialistas de SENEAM y representantes técnicos del movimiento ciudadano.

La dirigente reconoció especialmente al maestro Javier Alonso Vega Dour, director general de SENEAM; al ingeniero Luis Sergio Ibarra, del área de Navegación e Información Aeronáutica de AFAC, y al ingeniero Andrés Bravo, especialista en diseño de procedimientos de vuelo de SENEAM, por su apertura, disposición y contribución técnica.

Nuevas salidas podrían operar entre marzo y abril de 2027

El capitán piloto aviador Jaime L. del Río, participante en las mesas técnicas, explicó que los trabajos se concentran particularmente en los procedimientos de salida de las pistas 23 del AICM.

La modificación propuesta contempla que las aeronaves que despeguen de las pistas 23 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) realicen un viraje a la derecha poco después del despegue, tomando dirección norte-noroeste, para dirigirse hacia la zona de San Mateo e incorporarse a una trayectoria sobre el Periférico Norte como estaba antes de 2021.

La principal ventaja esperada es que los aviones alcancen una mayor altura antes de sobrevolar determinadas zonas habitacionales, lo que contribuiría a disminuir la intensidad del ruido percibido por sus habitantes. Con ello se busca reducir la exposición de la población al ruido aeronáutico, sin comprometer la seguridad de las operaciones.

El diseño ha sido revisado con el Centro de Control de Tránsito Aéreo y enviado a aerolíneas, entre ellas Aeroméxico y Viva Aerobus, para realizar simulaciones y verificar su viabilidad operacional.

Según el calendario de trabajo comunicado por SENEAM, los nuevos procedimientos podrían publicarse en enero o febrero de 2027 y entrar en vigor durante marzo o abril, siempre que concluyan satisfactoriamente las evaluaciones, validaciones y autorizaciones correspondientes.

“Las rutas no se cambian por una declaración pública. Se cambian mediante estudios, simulaciones, validaciones y decisiones responsables”, puntualizó Del Río.

Mil horas de mediciones respaldan la demanda ciudadana

El doctor Rafael Trovamala, especialista en análisis de ruido aeronáutico, informó que el movimiento desarrolló aproximadamente mil horas de mediciones acústicas en 17 puntos de monitoreo, con recursos y participación de las comunidades.

Estos estudios permitieron documentar las condiciones de exposición al ruido y sustentar propuestas para reducir las afectaciones a la población.

Trovamala advirtió que los resultados de cualquier modificación deberán comprobarse mediante nuevas mediciones: “La reducción del ruido no debe quedarse en una expectativa: debe poder medirse y comprobarse”.

Por su parte, Tere Soria, iniciadora del movimiento, destacó que la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) reconoce la gestión del ruido aeronáutico como parte de sus objetivos ambientales y promueve un Enfoque Equilibrado que contempla medidas para disminuir sus efectos sobre las comunidades.

“El ruido aeronáutico no debe considerarse únicamente una molestia inevitable, sino un impacto ambiental que puede y debe gestionarse con criterios científicos”, sostuvo.

El objetivo: menos personas afectadas, sin comprometer la seguridad

La Asociación subrayó que no pretende eliminar por completo el ruido generado por un aeropuerto ubicado dentro de una zona densamente poblada, sino reducir al mínimo posible el número de personas afectadas, sin trasladar el problema a otras comunidades.

Elton Benhumea señaló que este avance demuestra que la participación ciudadana puede contribuir a mejorar las decisiones públicas cuando existe disposición institucional para escuchar, estudiar propuestas y construir soluciones.

Aeronáutica Segura, Menos Ruido, A.C. continuará dando seguimiento a las nuevas salidas, impulsando mediciones acústicas y colaborando con las autoridades en los trabajos pendientes.