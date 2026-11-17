noviembre 17, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. Los músicos de Veracruz esperan un repunte en las contrataciones durante las festividades de fin de año de acuerdo con José Luis Ramírez Reyes, secretario general del Sindicato de Filarmónicos, Similares y Anexos del Estado de Veracruz.

Principalmente, dijo, por la celebración de posadas, reuniones familiares y otros eventos en los que tradicionalmente se requiere música en vivo.

Expuso que el gremio se encuentra preparado para atender la demanda de servicios musicales durante noviembre y diciembre.

«Nosotros estamos esperando que repunte porque son festividades decembrinas y generalmente hay ambiente, música».

Explicó que la expectativa es alcanzar una recuperación de hasta el 80 por ciento en las oportunidades de trabajo, aunque lo ideal sería llegar al 100 por ciento.

“Estamos preparados para llevar a cabo cualquier tipo de evento, en este caso nosotros queremos un 1000 %,. pero con un 80% nos damos por bien servidos”, expresó.

Señaló que parte de las gestiones del sindicato consiste tener diálogo con autoridades municipales y estatales para conseguir espacios de trabajo en celebraciones oficiales y actividades públicas.

«El público xalapeño es muy inteligente y se da cuenta, el música viva siempre es mejor por muchas cosas, interactúas, escuchas cosas, lo bueno y a veces hasta lo malo, pero la gente sí lo aprecia, la gente empieza a retomar la música viva», dijo.

Los músicos anunciaron que este año tendrán su festival por el Día del Músico el próximo 22 de noviembre en el parque Juárez en el corazón de la capital.

La fiesta iniciará a las 12:30 con una misa en la Catedral Metropolitana de Xalapa para después iniciar un recorrido con la imagen de Santa Cecilia la Patrona de los Músicos para dar comienzo al festival del que participarán agrupaciones de la región capital.