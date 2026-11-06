Renuncia el presidente de Paraguay tras colapso de Ueno Bank

noviembre 5, 2026

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó su renuncia este jueves en medio de una de las mayores crisis políticas y financieras de su gobierno. El mandatario anunció su decisión a través de un mensaje en video, mientras la Cámara de Diputados debatía un juicio político en su contra por las acusaciones relacionadas con el colapso de Ueno Bank.

Peña aseguró que tomó la decisión para proteger la estabilidad del país, preservar la paz social y mantener las instituciones democráticas. También ofreció disculpas a la población y expresó que su principal preocupación es garantizar que los afectados puedan recuperar el dinero que mantenían en la entidad financiera.

La salida del mandatario se produjo después de que perdiera el respaldo de integrantes de su propio partido, el Colorado, que manifestó su disposición a acompañar el proceso de destitución. Minutos después de su anuncio, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad avanzar con el juicio político.

Colapso de Ueno Bank desató la crisis política

El conflicto comenzó el martes, cuando el Banco Central de Paraguay intervino Ueno Bank después de detectar un deterioro grave en su situación financiera. La institución registró un nivel de solvencia inferior a la mitad del mínimo legal exigido, lo que provocó el cierre de sus operaciones y dejó a casi tres millones de clientes sin acceso a sus cuentas.

La situación generó protestas en Asunción y preocupación entre miles de familias que tenían sus ahorros, salarios y pensiones en la entidad. El banco también administraba importantes recursos públicos, lo que incrementó las críticas hacia el gobierno.

La oposición acusó a Peña de posibles conflictos de interés y de favorecer a la institución durante su administración. Los cuestionamientos se relacionan con sus antiguos vínculos empresariales con el grupo que controlaba Ueno, del que se desvinculó en 2025, así como con los recursos públicos que recibió la entidad.

El mandatario negó haber cometido irregularidades y sostuvo que el caso debe resolverse mediante las instituciones correspondientes. Sin embargo, la crisis también provocó la renuncia del titular del Banco Central y la detención de ocho directivos relacionados con la entidad financiera.

En su mensaje, Peña pidió que se garantice la devolución de los depósitos y que se protejan los recursos públicos y los fondos de los ahorradores. También reconoció que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida política.

La renuncia abre el camino para que el vicepresidente Pedro Alliana asuma la Presidencia y complete el mandato que debía concluir en agosto de 2028. No obstante, la dimisión debe ser procesada por el Congreso, mientras que el procedimiento de juicio político también quedó en marcha y requiere la intervención del Senado.