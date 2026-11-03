Papa León XIV confirma su primer visita pastoral a México

noviembre 3, 2026

Aunque aún lo hay fecha, se anuncia que estará en la Basílica de Guadalupe

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El papa León XIV visitará México y acudirá a la Basílica de Guadalupe, confirmó María Montserrat Alvarado, nueva prefecta del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano, quien adelantó que el Santo Padre tiene entre sus planes encontrarse con la patrona de los mexicanos.

“El Santo Padre sí va a ir a ver a Nuestra Señora de Guadalupe”, afirmó Alvarado al presentar el programa de la próxima gira del pontífice por Centroamérica.

Aunque confirmó la intención del viaje, la representante del Vaticano evitó precisar una fecha para la visita y señaló que ella misma será la primera en anunciarla cuando llegue el momento.

La posibilidad de que León XIV visite territorio mexicano ha generado expectativa, particularmente porque el país alberga uno de los principales centros de peregrinación católica del mundo: la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México.

Entre las fechas que se consideran como referencia se encuentra 2027, debido a que en octubre pasado comenzó el Año Jubilar Guadalupano, con motivo del 50 aniversario de la consagración de la nueva Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Sin embargo, hasta ahora no existe una fecha oficial confirmada por el Vaticano.

El propio papa León XIV manifestó desde junio pasado su interés por viajar a México, cuando expresó: “Ahí vamos a ver, espero que no pase demasiado tiempo”, en referencia a una posible visita al país.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum ha informado que su administración mantiene comunicación con el Vaticano para avanzar en la organización de una eventual visita del jefe de la Iglesia católica.

La mandataria ha explicado que, si bien México es un Estado laico, su Gobierno reconoce al papa como representante de un Estado y mantiene una relación institucional con la Santa Sede.

Sheinbaum también destacó que México es un país mayoritariamente católico y que existen coincidencias con León XIV en asuntos internacionales, particularmente en materia de pacificación, migración y defensa de una visión humanista del futuro.

“El papa actual ha manifestado también su posicionamiento respecto a la pacificación del mundo, sus preocupaciones sobre la migración y otros temas en los que coincidimos en una visión humanista del futuro, no solo de México, sino del mundo entero”, expresó.