Cristiano Ronaldo anuncia su retiro de la selección de Portugal

noviembre 5, 2026

Cristiano Ronaldo anunció este jueves que no volverá a vestir la camiseta de Portugal, poniendo fin a una carrera que abarcó seis Copas del Mundo e incluyó un título europeo y el récord masculino de goles internacionales de todos los tiempos. Con su nación ganó la Eurocopa y dos Ligas de Naciones, los únicos títulos oficiales de la selección.

“Para el pueblo portugués, ha llegado el día de devolver la camiseta número 7 de nuestra selección nacional”, dijo el jugador de 41 años en un largo mensaje en video en redes sociales. “Nunca sentí que me perteneciera solo a mí, pero durante 23 años tuve el privilegio y la responsabilidad de vestirla, defenderla y llevarla conmigo a estadios de todo el mundo”.

“Hoy ha llegado el momento de pasarla al futuro. No fue una decisión fácil porque algunas decisiones no se toman solo con la mente. También se toman con el corazón. Un viaje que comenzó en agosto de 2003 y cambió mi vida para siempre ha llegado a su fin”, también afirmó: “Me voy con la cabeza en alto, orgulloso del camino recorrido y con la conciencia de haber dado todo lo que tenía por Portugal. Pero nunca dejaré de ser uno de vosotros; seguiré sufriendo, vibrando y celebrando cada victoria de Portugal”.

Anuncio tras sanción

El anuncio se produjo tras haber sido sancionado por el Consejo de Disciplina de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) con 30 días de suspensión y una multa de 255 euros, el mínimo previsto en el reglamento, por haber abandonado la concentración de Portugal el 30 de septiembre.

Su última aparición con la selección fue el 24 de septiembre, en la victoria 1-0 frente a Gales en la Liga de Naciones. El seleccionador, Jorge Jesus, lo dejó en el banquillo el siguiente partido y dijo que no planeaba ponerlo como titular en el próximo, por lo que CR7 decidió abandonar la concentración.

Récords y homenaje

Ronaldo se retira con el mayor número de partidos jugados en el fútbol internacional (234) y más goles en el fútbol internacional (146), según los Guinness World Records.

La Federación Portuguesa de Futbol expresó “profunda gratitud e inmensa admiración” por el servicio de Ronaldo al país. “Cristiano Ronaldo ha elevado el perfil de Portugal e inspirado a generaciones de jóvenes que sueñan con seguir sus pasos; para muchos de nosotros, ¡es el mejor jugador de todos los tiempos!”, señaló la FPF, que manifestó su intención de organizarle un homenaje.

“El bicho” seguirá jugando a nivel de clubes, y se espera que termine su carrera al final de esta temporada con el Al-Nassr en Arabia Saudí, donde busca anotar el gol número mil de su carrera y ya suma 985.