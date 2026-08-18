Wisin anuncia creación de la Universidad del Perreo

agosto 18, 2026

El exponente de música urbana Wisin anunció oficialmente la creación de la “Universidad del Perreo” (UDP), una institución educativa dedicada al estudio, la preservación y la difusión de la historia del reguetón, con sede en Cayey, Puerto Rico. El artista compartió la noticia a través de sus redes sociales.

En un comunicado oficial, Wisin explicó que el proyecto surge después de más de tres décadas de carrera musical y de haber sido testigo de la evolución del género desde sus inicios hasta su expansión internacional.

“He comprendido que nuestra historia es demasiado grande para quedarse solo en los escenarios. Es el momento de dar un paso más allá”, expresó el artista en el documento. El intérprete señaló que siente “la responsabilidad personal de enaltecer nuestra cultura y proteger el legado de un movimiento que cambió la industria para siempre”.

Oferta académica y admisión

La institución ha habilitado un proceso de preadmisión en el que los interesados pueden registrar su nombre, apellido, correo electrónico y número telefónico para reservar su lugar en la primera promoción.

La página oficial de la UDP (universidaddelperreo.com) mantiene activa una cuenta regresiva de 15 días para la apertura formal del ciclo académico.

Entre las áreas de estudio planificadas destacan las cátedras de Ritmo Aplicado, Historia del Reguetón y Epistemología del Flow, así como programas de intercambio y becas para estudiantes internacionales.

En su sitio web, la UDP se presenta como “una institución de excelencia académica” que dedicará su misión al estudio, la preservación y el avance del perreo “como disciplina cultural, artística y científica”.