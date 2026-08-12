Se amplía hasta el 28 de agosto convocatoria para el Premio de Periodismo de Investigación: Juan Carlos Hernández Blanco

Se amplía hasta el 28 de agosto convocatoria para el Premio de Periodismo de Investigación: Juan Carlos Hernández Blanco

agosto 12, 2026

Redacción/Xalapa. La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, CEAPP, amplió hasta el 28 de agosto el plazo para participar en el Premio de Periodismo de Investigación, informó en entrevista para En Contacto Juan Carlos Hernández Blanco, jefe del Departamento de Capacitación y Vinculación del organismo.

El funcionario invitó a las y los periodistas veracruzanos a consultar las bases de la convocatoria y enviar sus trabajos a través de la página oficial de la CEAPP, de acuerdo con los requisitos establecidos para cada categoría.

Los trabajos deberán registrarse dentro del plazo ampliado y los detalles sobre categorías, requisitos y documentación pueden consultarse en el portal oficial de la Comisión.