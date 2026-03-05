50% de los trabajadores de gobierno estatal están bajo contratos

marzo 5, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. Alrededor del 50 % de los cerca de 15 mil trabajadores del Gobierno del estado laboran bajo esquemas de contrato, sin base ni prestaciones, lo que genera incertidumbre sobre su permanencia en el empleo, señaló Francisco Morales Sarmiento, secretario general de la Federación Autónoma de Obreros y Campesinos (FAOC) en Veracruz.

En conferencia de prensa, explicó que aproximadamente siete mil empleados dependen de renovaciones periódicas de contrato, que en algunos casos se realizan cada tres meses.

“Estamos hablando de unos 7 mil trabajadores que son por contrato, porque algunos ahora ya los contratos los hacen firmar hasta por tres meses y cada tres meses si al jefe lo agarras de buenas pues se te renueva y si no, ahí te tienen sin firmar contrato”, expresó.

En su opinión esta situación vulnera la estabilidad laboral de los empleados, quienes no tienen certeza de conservar su trabajo.

“Porque no tienes la seguridad de que vas a continuar trabajando o va a ser despedido o despedida; sí hay incertidumbre, hay inseguridad en ese sentido”, señaló.

Agregó que incluso hay trabajadores que han permanecido durante años bajo ese tipo de contratación sin lograr obtener una base laboral.

“Hay mucha gente que tiene 10 años, 15 años de servicio y no han logrado su base”, dijo.