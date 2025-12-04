Zonas comerciales y bancarias estarán resguardadas por mil elementos policiacos

diciembre 4, 2025

Yhadira Paredes

El Lencero, mpio. Emiliano Zapata.- Más de mil elementos más se desplegarán en el operativo Guadalupe-Reyes, sobre todo en el resguardo de zonas comerciales y bancarias en toda la entidad veracruzana, ante el incremento del flujo económico de fin de año.

Entrevistado en las instalaciones del Centro de Estudios e Investigación en Seguridad (CEIS), el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Alfonso Reyes Garcés dijo que parte de este operativo de fin de año, incluye el cuidado en zonas comerciales.

“Mil elementos extras desplegados desde la ruta de entrada al estado en el norte, hasta el sur y centro. Parte del dispositivo Guadalupe-Reyes está pensado en la derrama económica que hay con los aguinaldos, entonces está enfocado en zonas de comercio, donde la gente irá a gastar su dinero o comprar su regalo”.

Asimismo, recordó que para aquellas personas que hagan retiros de dinero en instituciones bancarias o cajeros, pueden solicitar el protocolo de seguridad a la dependencia.

“Sí hay casos que lo solicitan y se ayuda”, dijo.