Zepeta mal y de malas

mayo 7, 2025

El pasado lunes 5 de mayo, una camioneta del convoy con el que viaja el líder estatal del Movimiento de Regeneración Nacional, Esteban Ramírez Zepeta, se vio involucrado en un accidente, en el que perdió la vida el joven José Luis Chipahua Bernabé, en la comunidad de Los Juanes Niños Héroes, municipio de Uxpanapa.

Como en todo accidente, existen varias versiones de la tragedia, por un lado la parte oficial del MORENA, declara que la persona que conducía el vehículo involucrado, permaneció en el sitio y colaboró dentro de sus posibilidades con la autoridad, actualmente se encuentra a disposición de las autoridades competentes, para el deslinde de responsabilidades.

Y también, corrió como pólvora la versión de que el conductor involucrado, luego del accidente se habría dado a la fuga, dejando abandonado el cuerpo del ahora difunto; ayer trascendió además, que los habitantes de la comunidad de Los Juanes Niños Héroes, habrían retenido al alcalde de Uxpanapa y grabaron un video en el que reclaman la presencia de la Fiscalía General del Estado e incluso de la gobernadora Rocío Nahle, para que les de información respecto al caso.

El finado dejó en estado de viudez a la señora Cristina Félix y a dos hijos menores de edad en la orfandad, que son los que finalmente tendrían que verse protegidos por la autoridad.

Lo terrible de todo esto, es que el accidente ocurrió en una de las zonas más vulnerables de Veracruz en donde el combate a la pobreza, ha representado un desafío para los gobiernos de todo nivel, ya que según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en el 2020, el 38. 3 por ciento de la población de aquella zona, se encuentra en pobreza moderada; en tanto el 5.6 por ciento se encuentra en pobreza extrema y el 10.8 por ciento, es población es vulnerable por ingresos, esos datos nos muestran que mas de la mitad de la población, enfrenta condiciones de vida que limitan su acceso a servicios básicos y oportunidades de desarrollo.

El aislamiento geográfico, el alto número de población indígena, el rezago en infraestructura y servicios públicos, además de los usos costumbres de aquella zona, hará de la situación si no se atiende con contundencia, un verdadero infierno para el joven Ramírez Zepeta, que de por sí no las trae consigo tiene rato, ya que pesan sobre su cabecita diversos señalamientos, además del desgaste propio del ejercicio del poder.

El colmo sería que por descuido ahora, no se pueda ni parar por aquellos lares, así que más que con notas informativas, será con oficio político y responsabilizándose de la situación, como saldrá avante.

Cosas de la vida y menudencias

Finalmente el presidente de la Junta de Coordinación Política, Esteban Bautista, dio a conocer que en el recinto legislativo, se celebrará un homenaje al ex gobernador Fidel Herrera Beltrán el próximo domingo 11 de mayo, en el que estarán expuestas sus cenizas y se ofrecerá un minuto de silencio en honor al ex mandatario veracruzano ¡Vaya! Solo faltaba que el señor Bautista, luego de tan buenos dividendos que obtuvo en esa administración, le negara el recinto a la familia del ex mandatario.

A petición de los deudos, el evento será público y seguramente contará con una nutrida participación ciudadana, finalmente Herrera Beltrán siempre tuvo la misma capacidad de bondad que de maldad y así como muchos le guardan rencor, hay una gran parte de la población veracruzana, que se vio muy apapachada por don Fidel Herrera.

Que bueno que doña Tanya Carola Viveros Cházaro, no llevó a mas su primitiva rebelión respecto al homenaje a Fidel Herera, ya que la diputada y presidenta de la Mesa Directiva del Congreso Local Veracruzano, pertenece a un gobierno que es de todos y debería estar abierto para todos los veracruzanos, no solo a los que comulguen con su doctrina, finalmente un vaso puede estar medio lleno para muchos o medio vacío para otros tantos, nadie tiene la verdad absoluta, haber ganado una elección en Emily Shoe, no obliga a todo un estado a pensar igual que ella.

Y yo me pregunto, cuando será el día que der König des Plastiks deje de lanzar a sus guerreritas combatientes, encima de doña Daniela Griego Ceballos, el fuego amigo como deporte está bueno, pero no hay que dejar que se convierta en vicio, los viciosos nunca acaban en la silla anhelada.

Así las cosas lector, lectora querida, nos leemos mañana.