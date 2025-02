Yo no soy víctima, el Estado me convirtió en víctima: María del Carmen Volante, madre de Pamela

febrero 10, 2025

Del 4 al 7 de febrero se llevó a cabo una jornada de búsqueda en una zona del Ajusco para localizar los restos de Pamela Gallardo Volante, quien desapareció en noviembre de 2017, cuando tenía 23 años de edad.

Al terreno de la jornada, María del Carmen Volante, madre de Pamela, manifestó: “Yo no soy víctima, el Estado me convirtió en víctima”.

Esta es la cuarta jornada de búsqueda que la familia Gallardo Volante ha realizado desde la desaparición de Pamela, ocurrida hace poco más de siete años. En dichas jornadas, se han localizado diversos restos óseos que aún continúan bajo análisis.

Pamela fue vista por última vez en el kilómetro 13.5 de la carretera Picacho-Ajusco, en Tlalpan, Ciudad de México. Desde entonces, han surgido diversas líneas de investigación, y se han registrado una serie de omisiones por parte de funcionarios de la Fiscalía y de la Comisión de Búsqueda, lo que ha entorpecido su búsqueda.

María del Carmen Volante, madre de Pamela, exige con indignación a las instituciones correspondientes que esclarezcan el caso con transparencia y encuentren de manera inmediata los restos de su hija.

La señora Volante señaló que el titular de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, Enrique Camargo Suárez, destituyó de manera arbitraria a la única persona competente en la búsqueda que tenía la familia.

Además, señaló que el actual fiscal de la CDMX, Ulises Lara, no ha tenido una comunicación efectiva con la familia. Aunque esperan establecer una buena relación con la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la madre de Pamela recordó que el pasado 29 de octubre solicitaron una reunión con ella, pero no recibieron respuesta tras esperar más de 14 horas en el centro de la capital. No obstante, la señora Volante asegura que seguirá insistiendo hasta que Clara Brugada acceda a reunirse con ella.

En México, actualmente se registran alrededor de 120,000 personas desaparecidas. Este año, el promedio de desapariciones ha sido de mil personas al mes. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se reportaron un total de 51,999 casos de personas desaparecidas y no localizadas. En la Ciudad de México, para mayo de 2024, había más de seis mil personas desaparecidas, con una alarmante tendencia al alza desde 2019.