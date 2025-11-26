Violentómetro: la guía para detectar la violencia desde sus primeras expresiones

noviembre 26, 2025

Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, una fecha que busca visibilizar, denunciar y erradicar todas las formas de violencia que afectan a niñas, adolescentes y mujeres en el ámbito público y privado. Es un día que invita a reflexionar, aprender y actuar.

La fecha fue declarada por la ONU en 1999, en memoria de lashermanas Mirabal, activistas dominicanas asesinadas en 1960 por la dictadura de Trujillo. Desde entonces, el 25N se ha convertido en un punto de encuentro global para exigir políticas efectivas y garantizar derechos.

En diferentes ciudades se realizan marchas, conversatorios, talleres, campañas informativas y actividades culturales con el objetivo de prevenir, identificar y detener cualquier forma de violencia de género.

¿Qué se busca con el 25N?

El 25N busca generar conciencia sobre la magnitud del problema y promover acciones que protejan a las mujeres. También pretende fortalecer redes de apoyo, impulsar legislación efectiva y ofrecer herramientas para detectar señales de riesgo antes de que la violencia escale.

El Violentómetro: una herramienta clave

El violentómetro es un instrumento visual que permite identificar distintos tipos de violencias y su gravedad. Funciona como una escala que va desde conductas normalizadas hasta agresiones extremadamente peligrosas. Su objetivo es ayudar a reconocer situaciones que muchas veces se minimizan o se justifican.

Color amarillo – Violencia sutil

Bromas hirientes, chantajes, descalificaciones, celos excesivos, mentiras. Son señales tempranas que suelen pasarse por alto.

Color naranja – Violencia evidente

Humillaciones, intimidación, control de amistades, amenazas, destrucción de objetos personales, manoseos. Aquí el riesgo aumenta.

Color rojo – Violencia extrema

Golpes, agresiones físicas, abuso sexual, intento de feminicidio y feminicidio. Son niveles que requieren intervención inmediata y urgente.



¿Por qué es importante reconocer estas señales?

Identificar la violencia a tiempo permite pedir ayuda, prevenir daños mayores y acompañar a quienes la viven. Cada nivel del violentómetro invita a detenerse, analizar la relación y buscar apoyo institucional o comunitario.

El 25N no es solo una fecha en el calendario: es un recordatorio de que la violencia contra las mujeres sigue presente y de que cada persona puede aportar para erradicarla. Reconocer las señales, alzar la voz y actuar son pasos esenciales para construir una sociedad más justa y segura para todas.