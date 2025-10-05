Violencia e inseguridad generan pérdida de la fe entre la población: Arquidiócesis

octubre 5, 2025

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- La violencia, la inseguridad, la falta de empleos bien remunerados y desabasto de medicamentos en clínicas y hospitales genera un proceso de desencanto y pérdida de fe, aseguró vocero de la Arquidiócesis de Xalapa, Juan Beristaín de los Santos.

En el comunicado católico de este domingo, el sacerdote consideró que todo esto puede hacer que la fe se desvanezca o el ser humano se vea envuelto en la oscuridad.

“Aunque las circunstancias sean adversas y la corrupción no cese, es necesario mantener la fuerza de la fe en el amor de Dios y la luz de la inteligencia para confiar en que Dios derramará su caridad y su verdad hasta transformar a cada ciudadano en agente de cambio”.

En ese sentido, consideró que mantener la fe en el amor de Dios significa para cada persona ser ciudadanos comprometidos con el auténtico desarrollo integral para los mexicanos y veracruzanos.

“Ningún ciudadano debe permanecer como espectador ante los procesos sociales, políticos y económicos que demandan responsabilidad de participar en todo lo social como una verdadera comunidad”, escribió Beristaín de los Santos.

Finalmente, dijo, que si no hay una comunidad consciente y bien formada en la búsqueda del bien común y de la paz social, México y Veracruz jamás podrán salir de la obscuridad de la pobreza y de la marginación que se extiende por todo el territorio nacional.