Vinculan a proceso a Diego Kevin “N”, adolescente que apuñaló a Jeremy tras riña en Tláhuac

febrero 13, 2026

Un juez de control dictó auto de vinculación a proceso contra Diego Kevin “N”, por su posible participación en el delito de lesiones que ponen en riesgo la vida, en perjuicio de Jeremy “N”, estudiante apuñalado durante una pelea afuera de una secundaria en Tláhuac.

Durante la audiencia, realizada en las salas de oralidad del Tribunal Superior de Justicia, el juez especializado en justicia para adolescentes ordenó que Diego Kevin permanezca en internamiento en el Centro Especializado de Internamiento Preventivo para Adolescentes, ubicado en la calle Obrero Mundial.

⇒ Se estableció un plazo de 45 días para el cierre de las investigaciones complementarias.

En la diligencia, el Ministerio Público presentó como datos de prueba testimonios y videos del momento de la agresión, ocurrida en las inmediaciones de la Escuela Secundaria Diurna 324 “Alfonso Caso Andrade”, en la colonia La Conchita, en la alcaldía Tláhuac, el pasado 11 de febrero.

De acuerdo con los familiares de Jeremy, el menor se encuentra grave debido a las lesiones que sufrió con el arma blanca. El adolescente se encuentra intubado y en terapia intensiva. Su familia ha indicado que las próximas horas son clave, ya que de ello depende su mejoría. No obstante, aseguran que su vida podría estar en riesgo.

La abuela de Jeremy, Guadalupe Mendoza, pidió que Diego Kevin sea juzgado por el delito de tentativa de homicidio, ya que indican, el daño que causó no solo son simples heridas. “No quiero que se maneje esto nada más como lesiones, que se maneje como intento de homicidio, ese niño no puede quedar sin que no lo juzguen”, dijo.

⇒ Jeremy se encuentra grave de salud, luego de que fue trasladado del Hospital General de Tláhuac, donde fue atendido en un principio, al Hospital Pediátrico de Legaria.