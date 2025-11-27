Victoria Ruffo revela que Eugenio Derbez le daba poca pensión tras su separación: “Todavía quería cambio”

noviembre 27, 2025

La relación entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez continúa dando de qué hablar, incluso décadas después de su separación. La actriz de telenovelas, considerada una de las grandes divas del género, volvió a referirse a la época en que luchó sola por la crianza de su hijo José Eduardo Derbez y habló abiertamente sobre el monto de la pensión alimenticia que recibía de su ex pareja.

Durante una conversación reciente, Victoria Ruffo fue cuestionada acerca del apoyo económico que Eugenio Derbez le daba en la etapa en que José Eduardo era un niño y vivía únicamente con ella.

La actriz aseguró que el comediante le daba muy poca. Fue a través de Ventaneando que se difundieron las imágenes en las que la actriz, respondió de forma irónica y graciosa sobre los “3 pesos” que le tocaban.

“Todavía quería cambio, pues no se puede… es como la canción de Chava Flores ‘Ahí te dejo estos $3, todavía me das cambio por favor’”, ironizó la actriz.

Aunque la anécdota fue presentada con un guiño al humor, dejó claro que lo que recibía “era muy poco”. Sin embargo, Ruffo también apuntó que ya no guarda rencor: “Las cosas malas ya se me olvidaron, hay que dejarlas afuera”.

La protagonista de La madrastra y Corona de lágrimas recordó que nunca le faltó nada a su hijo ni a sus hermanos, gracias en parte al trabajo de su madre y, sobre todo, a las largas horas que ella misma dedicó al teatro, televisión y foros de grabación.

“Gracias a mi familia, al trabajo de mi madre y a todo lo que pasé trabajando, logré sacar a mis hermanos y a mis hijos adelante”, relató. “Siempre he estado acostumbrada a trabajar y aparte mi madre me enseñó a ser ahorrativa”.

AM.MX/fm