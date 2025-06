Veracruzano José Miguel fue asesinado en EEUU; piden apoyo económico para repatriar su cuerpo

junio 5, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. El joven veracruzano José Miguel Domínguez Moranchel fue asesinado a balazos en una fiesta la noche del pasado sábado 31 de mayo en Estados Unidos. Ahora sus amigos hacen rifas y solicitan ayuda económica para la repatriación de su cuerpo.

A través de un video que circula en redes sociales, una de sus amigas, acompañada de su madre, pide ayuda a las personas para recaudar fondos y cumplir el objetivo.

“Queríamos resumir qué fue lo que pasó este sábado en la noche, en mi fiesta, y pues también pedirles su ayuda para mi amigo Miguel. Estaremos abriendo un GoFundMe page que también voy a poner el link aquí y lo voy a resumir en inglés”, comentó la joven.

Durante la fiesta que se llevó a cabo en el domicilio de ellas, en Denver, algunos de los invitados comenzaron a discutir y pelear, cuando uno de ellos sacó una pistola y agredió a otro de los asistentes.

“Así es muchachos, es lo que pasó este sábado fue que perdimos a un ser querido, a una persona muy especial. El muchacho yo lo conocí como dos semanas nomás, tuve el gusto de conocerlo dos semanas, pero en el caso de mi hija pues lo conoció, tenía una amistad muy bonita, una amistad limpia, sincera y todo, entonces al estar en la fiesta todo iba muy bien y de repente se empezaron a pelear y un muchacho disparó al amigo de mi hija”, resaltó la mamá de la amiga de Miguel.

José Miguel solo tenía en Estados Unidos a un tío, una tía y un primo, pero murió por las lesiones que le ocasionaron con un arma de fuego.

“Lo único que esperamos es de que, de que pues podamos, si ustedes nos pueden ayudar, esperamos de su cooperación, no importa con lo que sea, lo que sea muchachos, nomás estar unidos y apoyar para que el cuerpo de este muchacho se haga llegar hasta Veracruz, que llegue pues a su destino, va con su familia y esto fue pues como les digo, una persona que asesinó a ese muchacho a balazos”.

La amiga recordó que Miguel era una persona tranquila, que no se metía con nadie y, al contrario, le gustaba ayudar a las demás personas.

“Mi amigo Miguel, perdió la vida y sí de todo corazón, yo sé que quizá muchos me conozcan en persona, muchos por el gimnasio, por la barbería o si solamente me siguen por mis redes sociales, este de todo corazón les pido su apoyo. Miguel era muy buena persona, él no se metía con nadie, no era el tipo de persona que ocasionaba problemas, él al contrario, él sí miraba que uno estaba en peligro, él metía las manos por uno y pues él siempre cumplió conmigo”, añadió.

Las personas que deseen apoyar económicamente para el traslado de los restos de José Miguel a Veracruz pueden acceder al link: https://www.gofundme.com/f/help-bring-jose-miguel-home-to-veracruz-yu3x7.

“En una reunión privada que organicé, José Miguel intentó separarse e intervino en una discusión entre varias personas. En medio de la confusión y el caos, recibió múltiples disparos y murió instantáneamente. Quien le disparó huyó del lugar, pero horas después de la investigación, el culpable de su muerte se encuentra detenido. Ahora, nos enfrentamos a la desgarradora tarea de traer a José Miguel a casa con su familia en Veracruz, México. Sus padres están allí, y es importante para todos nosotros que descanse con sus seres queridos”, describe la joven en el GoFundMe para recaudarlos.