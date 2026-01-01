Vecinos de Nuevo Xalapa piden mantenimiento a parque infantil de la unidad habitacional

enero 1, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver.– Habitantes de la unidad habitacional Nuevo Xalapa solicitaron a las autoridades municipales mayor atención y mantenimiento al parque con juegos infantiles ubicado en la zona, al señalar que el espacio presenta desgaste visible y requiere acciones para garantizar un entorno adecuado para niñas y niños.

De acuerdo con vecinos, aunque existe interés de la comunidad por conservar el parque en buenas condiciones, el deterioro de los juegos y la falta de mantenimiento general han provocado que cada vez menos menores acudan a utilizarlo.

“Sí le hace falta mantenimiento. Los vecinos que vivimos aquí cerca siempre tratamos de mantenerlo limpio y al día, pero la verdad es que ya requiere apoyo de las autoridades”, expresó Patricia de la Santa, vecina del lugar.

Indicó que los juegos infantiles se encuentran desgastados por el uso y el paso del tiempo, lo que ha reducido la afluencia de niños, situación que se acentúa durante la temporada invernal.

“Hace falta mantenimiento y también otros jueguitos más, porque los que hay ya están muy desgastados y casi no bajan los niños”, comentó.

Además, señaló que el parque requiere poda de áreas verdes y mejoras generales para que vuelva a ser un espacio seguro y atractivo para la convivencia familiar.

“Una podadita sí le hace mucha falta. Los vecinos hacemos lo que podemos, pero sí sería bueno que por parte del gobierno lo apoyaran un poquito más”, añadió.

Los habitantes de Nuevo Xalapa reiteraron el llamado a las autoridades correspondientes para que se realicen trabajos de rehabilitación y mantenimiento en el parque, con el fin de recuperar este espacio público destinado a la recreación infantil y comunitaria.