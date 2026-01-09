Vecinos de El Moral denuncian basurero clandestino que afecta su salud

enero 9, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. Habitantes de la colonia El Moral denunciaron la existencia de un basurero clandestino en un terreno ubicado sobre la calle 1, el cual desde hace al menos tres años genera problemas de salud, malos olores y la proliferación de plagas.

Vecinos señalaron que en el lugar se deposita y separa basura recolectada en motocicletas, lo que provoca la acumulación constante de desechos, así como la presencia de moscas, ratas y otros animales, convirtiéndose en un foco de contaminación para las viviendas cercanas.

Merced Guadalupe Hernández López, una de las vecinas afectadas, explicó que los residuos se encuentran prácticamente a un costado de su casa, situación que ha vuelto insostenible su vida diaria.

“La basura está muy pegada a mi casa y es un problema muy grande, porque hay muchos animales, moscas y ratas”, expresó.

Refirió que con el paso del tiempo los olores se han intensificado, haciendo cada vez más difícil permanecer en su domicilio.

“Ya no se puede aguantar el olor tan fuerte. Solicitó a las autoridades a que me apoyen a retirar este basurero porque yo entiendo que es su trabajo, pero mientras no afecten yo no tengo nada contra ellos, pero sí me afecta”, comentó.

La vecina relató que ha solicitado en repetidas ocasiones que se retire la basura, sin embargo, lejos de recibir una respuesta favorable, ha enfrentado conflictos y agresiones por parte de quienes realizan la actividad.

“He tenido problemas porque les he pedido que recojan la basura y he recibido agresiones”, denunció.