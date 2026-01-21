Urge implementar una campaña de salud bucal en México

enero 20, 2026

La mala higiene bucal se ha convertido en un grave problema de salud pública en México, al afectar al 97 por ciento de la población y generar importantes pérdidas económicas derivadas de la disminución en la productividad laboral, alertaron especialistas en salud odontológica.

Ante este panorama, expertos de alto nivel provenientes de distintos países del mundo se reunirán en el 11.º encuentro “MDCminario 2026”, que se llevará a cabo a partir del 27 de febrero en el recinto PALCCO, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

El encuentro congregará a reconocidos especialistas nacionales e internacionales del ámbito odontológico, quienes analizarán los últimos avances clínicos, tecnológicos y digitales aplicados a la odontología, con el objetivo de proponer soluciones frente al impacto que la mala salud bucal tiene en las familias mexicanas, tanto en términos de salud como económicos.

Actualmente, la caries dental y la enfermedad periodontal son los padecimientos más frecuentes, y afectan a 7 de cada 10 niños y adultos mayores. La falta de atención oportuna puede provocar no solo la pérdida de piezas dentales y dolor crónico, sino también infecciones severas, enfermedades cardiovasculares y afectaciones importantes a la autoestima.

Durante el MDCminario 2026 se impartirán 13 conferencias especializadas, en las que se abordarán temas de odontología clínica, laboratorio dental, endodoncia y odontología digital, con un enfoque práctico y orientado a la aplicación directa en consultorios y laboratorios.

Los especialistas enfatizarán la necesidad de impulsar campañas de educación y prevención dirigidas a las familias, que promuevan la higiene bucal y la adopción de hábitos saludables desde los primeros años de vida. Asimismo, se subrayará la importancia de fortalecer la colaboración entre gobiernos, instituciones de salud y odontólogos privados, con el fin de mejorar el acceso a servicios odontológicos de calidad y a costos accesibles.

De acuerdo con un informe de Procter & Gamble, los problemas de salud bucal representan ya un factor relevante en la pérdida de productividad laboral en México, debido a la generación de días de trabajo perdidos y a la disminución del rendimiento de los trabajadores.

Programa académico de alto nivel

El programa del MDCminario 2026 estará conformado por contenidos actuales y alineados a las exigencias del consultorio y el laboratorio dental, distribuidos en cuatro salas temáticas: Clínica, Laboratorio, Endodoncia y Digital.

En la Sala Clínica participarán el Dr. Chrystian Mejía (México), el Dr. Víctor Guerrero (Perú), el Dr. José Ayub (Uruguay) y el Dr. Allan Queiroz (Brasil).

La Sala Laboratorio contará con la presencia del Dr. Fernando Sánchez (México), el MDT Sung Bin Im (Corea) y el MDT Alek Aronin (Rusia).

En la Sala Endodoncia participarán el Dr. Rodrigo Solís (México), el Dr. Víctor Guerrero (Perú) y el Dr. Rubén Rosas (México).

En la Sala Digital estarán el Dr. Andrés Suárez (Colombia), el CDT Lukas Wichnalek (Alemania) y el TPD Miguel Ángel Molina (Argentina).

El MDCminario 2026 es considerado un pilar para el desarrollo de los laboratorios dentales, al facilitar el acceso a innovación tecnológica, materiales de última generación y contacto directo con marcas líderes del sector. Para odontólogos, técnicos dentales y estudiantes de odontología, representa una oportunidad de formación complementaria, actualización académica y generación de redes de colaboración.

Para consultar el programa completo, horarios de conferencias y paquetes de participación, se puede visitar el sitio oficial: www.mdcminario.com.