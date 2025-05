Urge claridad en sentencias judiciales: Bernardo Hernández, candidato a juez de distrito

mayo 27, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. La Reforma Judicial es un inicio para mejorar la transparencia y control sobre los jueces y magistrados, buscando mayor claridad en las sentencias, señaló el candidato a juez de distrito en materia mixta del Poder Judicial de la Federación, Bernardo Hernández Ochoa.

“Cuando se proyecta un asunto o un juicio de amparo, las autoridades que juzgan hacen estudios muy elaborados y tardan mucho. Lo ideal sería emitir cinco o seis sentencias sencillas por semana», enfatizó.

En conferencia de prensa, realizada en la

ciudad de Xalapa, señaló que las fiscalías son solo una parte del fallido sistema de justicia en el país, afectado durante más de 30 años.

“Las Fiscalías, como decía hace un momento, las Fiscalías solamente son una parte de todo lo fallido que hay en el país. Culpar a las Fiscalías de todo lo que vemos de mal en el sistema de justicia tampoco sería lo correcto, porque es todo un sistema que en todas sus partes se ha ido viciando durante más de 30 años”, expresó.

Mencionó que en caso de resultar favorecido en las urnas, las sentencias que dicte serán precisas y claras para que los involucrados puedan comprenderlas.

“Yo sí quiero aclarar que cuando yo sea juez de distrito, las sentencias que yo dicte van a ser muy precisas y claras y siempre se les va a combinar o se les va a invitar a la ciudadanía, a quien sea, a que ellos entiendan esa sentencia. Si ellos no la entienden, no el abogado, no me refiero a eso, me refiero al particular, a la persona que está haciendo objeto de ese juicio”.

Hernández Ocho pidió al electorado que salga a votar el próximo domingo 1 de junio. A él pueden identificarlo con el número 15 y aparecerá en la boleta amarilla. Es candidato a juez de distrito en materia mixta del Poder Judicial de la Federación, Distrito 2, zona sur de Veracruz.