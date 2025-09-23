Únete a la Policía Estatal y forma parte de quienes protegen y sirven a Veracruz

septiembre 23, 2025

>La capacitación se imparte en el CEIS con mil 80 horas de preparación académica y física.

Xalapa, Ver., martes 23 de septiembre de 2025.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) mantiene abierta la convocatoria para el reclutamiento de aspirantes a Policía Estatal, mediante un proceso de selección, evaluación y formación inicial.

El objetivo es incorporar a mujeres y hombres con vocación de servicio, comprometidos con la legalidad, la protección de los derechos humanos y la seguridad de la población.

Los requisitos para formar parte de los cuerpos de seguridad en Veracruz son: ser mexicano(a) por nacimiento en pleno ejercicio de derechos políticos y civiles, tener entre 18 y 39 años al presentar su solicitud, contar con estudios mínimos de nivel medio superior o equivalente y aprobar los exámenes médico, físico, psicológico y de control de confianza.

Asimismo, deben contar con óptimas condiciones de salud, estabilidad emocional y agudeza visual, no consumir sustancias prohibidas ni padecer adicciones, tener disponibilidad para el Curso de Formación Inicial y disposición para cambiar de residencia a cualquier parte del estado.

Una vez que los aspirantes concluyan de manera satisfactoria su capacitación en el Centro de Estudios e Investigación en Seguridad (CEIS), ingresarán al Servicio Profesional de Carrera Policial, obteniendo la jerarquía de Policía en la categoría de escala básica, haciéndose acreedores a beneficios como: programa de jubilación, seguro médico, beneficios educativos y por discapacidad y muerte.

Durante su formación, las y los cadetes recibirán una beca económica mensual de ocho mil 364 pesos, en un curso intensivo de mil 80 horas distribuidas en cinco meses de capacitación académica y física; al finalizar y graduarse tendrán derecho a un salario desde 20 mil pesos mensuales.