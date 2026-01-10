Un menor pierde la vida y otro es buscado en Costa Esmeralda

enero 10, 2026

Redacción/Xalapa. Una tragedia se registró la mañana de este sábado en la zona turística de Costa Esmeralda, donde un menor de edad perdió la vida y otro más permanece desaparecido tras ingresar al mar.

De acuerdo con información oficial, alrededor de las diez de la mañana la Comandancia Municipal de Tecolutla recibió el reporte de dos personas en riesgo dentro del agua. Elementos de Seguridad Pública acudieron de inmediato al sitio.

Al llegar, localizaron sobre la franja de arena a un adolescente sin signos vitales, quien fue identificado como Gael “N”, de 16 años de edad, originario de Teziutlán, Puebla. La identificación fue realizada por una mujer de 56 años, familiar del menor.

Asimismo, se confirmó que un segundo adolescente, Gerardo “N”, de 15 años, también originario de Teziutlán, no logró salir del mar y hasta el momento continúa desaparecido.

Al lugar arribaron corporaciones de auxilio, entre ellas Protección Civil Municipal, que confirmó el fallecimiento y evaluó las condiciones para continuar con las labores de búsqueda. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado mantienen resguardada la zona.

Las autoridades realizaron las diligencias correspondientes, mientras continúan los trabajos para localizar al menor desaparecido.

De manera preventiva, se exhorta a turistas y bañistas a extremar precauciones y atender las recomendaciones ante las condiciones del mar.