Tren arrolla autobús en Atlacomulco y deja al menos ocho muertos

septiembre 8, 2025

Este lunes 8 de septiembre, un autobús de pasajeros de la empresa Herradura de Plata fue arrollado por un tren en el municipio de Atlacomulco del Estado de México, dejando un saldo preliminar de 8 personas fallecidas y 45 personas heridas que ya comenzaron a ser auxiliadas por los servicios de emergencia.

Los hechos ocurrieron en la carretera federal Atlacomulco-Maravatio, y hasta donde se tiene conocimiento, el conductor del autobús que salía del municipio de San Felipe Progreso en dirección a la Ciudad de México habría intentado cruzar la vía férrea para ganarle el paso al tren; no obstante, no lo logró.

Al lugar arribó personal de Coordinación General de Protección Civil, Cruz Roja, servicio de urgencias del Estado de México (SUEM), Policía Estatal, Policía Estatal, Guardia Nacional, Fiscalía mexiquense, Protección Civil Municipal de Jocotitlán y San Felipe del Progreso.

Tras esto, el Ayuntamiento de Atlacomulco expresó su pesar y solidaridad con los familiares de las personas involucradas en el incidente.

“Desafortunadamente, este hecho ha dejado múltiples pérdidas humanas, lo que enluta profundamente a nuestra comunidad. Expresamos nuestra más sincera solidaridad a las familias afectadas en este momento”, manifestó el Ayuntamiento de Atlacomulco.