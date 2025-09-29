Trasladarían a un penal federal al político Javier N por “inconformidades”

septiembre 29, 2025

El expriista Javier N., presunto autor intelectual del feminicidio de la activista y abogada Cecilia Monzón, podría ser trasladado a un penal federal, pues su presencia en el Cereso de San Miguel está “causando inconformidades”.

Así lo manifestó, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Francisco Sánchez González, quien señaló que haría la solicitud correspondiente a nivel federal, cuando se desahogue la audiencia contra el imputado.

En entrevista, indicó que el proceso por el delito de feminicidio contra Javier N. no ha concluido y esperan el desarrollo de sus comparecencias, las cuales han sido diferidas en distintas ocasiones.

“Una vez que se concluya con este proceso, tomaremos las medidas (…) vamos a hacer la solicitud y esperemos que nos la atiendan”, enfatizó.

Señaló que cuando una persona privada de la libertad (PPL) les representa un problema dentro del penal, las autoridades toman la decisión de realizar ajustes para garantizar el orden y evitar inconformidades, aunque descartó que se trate de un asunto político.

El vicealmirante comentó que solicitó el traslado de alrededor de 20 reos a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de los cuales cinco son de carácter urgente por el riesgo que representan, pero sigue en espera de una respuesta.

Aseguró que en la reunión que sostendrá el próximo miércoles con autoridades federales en la Ciudad de México con motivo de la seguridad del Mundial 2026, aprovechará para abordar este tema.