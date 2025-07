Tragedia en Cajeme: Reportero descubre que una de las víctimas era su jefe

julio 8, 2025

En un trágico evento que dejó a la comunidad de Cajeme conmocionada, el director del portal Noticias 644, Ángel Sevilla, fue asesinado durante un ataque armado el lunes 7 de julio. El ataque ocurrió alrededor de las 18:30 horas en la calle California, entre bulevar Ramírez y Marcelino Dávalos, en la colonia Sochiloa, al sur de Ciudad Obregón.

Mientras cubría el incidente en vivo, un reportero descubrió que Sevilla era una de las víctimas mortales. Con voz entrecortada, expresó: “Fue Ángel… el compañero Ángel Sevilla”. A medida que las noticias se desarrollaban, se reveló que otra persona también había perdido la vida y que una tercera fue herida durante el ataque.

Los hechos dejaron al colectivo de periodistas de Cajeme en estado de incredulidad. Un miembro del gremio compartió su experiencia, indicando que muchos no conocían a Sevilla, comentando que él no era un reportero tradicional: “No era reportero. Era de los que abren un portal y suben cosas, pero no reporteaba”. Esta observación añade una capa de complejidad al evento y a la discusión sobre la seguridad de aquellos que trabajan en el ámbito informativo.

El reportero que descubrió la identidad de su jefe se mostró profundamente afectado, señalando la vulnerabilidad de la vida en su ciudad: “No somos nada en esta ciudad, la vida no vale nada”. Sus palabras resonaron con el temor generalizado entre la comunidad, que se siente poco segura y expuesta a la violencia.

Las autoridades de los tres niveles de gobierno acordonaron la zona y comenzaron las investigaciones pertinentes. Sin embargo, hasta el momento, no ha habido información oficial sobre el motivo detrás de este ataque ni sobre los culpables.

Este incidente no solo resalta los peligros a los que se enfrentan los periodistas en el ejercicio de su labor, sino también la percepción de inseguridad y la falta de protección efectiva en las comunidades afectadas por la violencia.