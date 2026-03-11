Tierra se calienta a ritmo acelerado en 2026

marzo 10, 2026

Un reciente análisis científico advierte que el calentamiento global acelerado está ocurriendo a un ritmo casi doble que en décadas anteriores. El estudio fue publicado en la revista Geophysical Research Letters y fue liderado por el climatólogo Stefan Rahmstorf, investigador de la University of Potsdam.

De acuerdo con los resultados, la temperatura media global aumentaba aproximadamente 0.18 grados Celsius por década antes de 2013 o 2014. Sin embargo, desde ese periodo el ritmo habría alcanzado cerca de 0.36 grados por década, lo que indica una aceleración significativa del calentamiento del planeta.

Este cambio podría modificar las previsiones climáticas internacionales, especialmente las relacionadas con los objetivos del Paris Agreement, que busca limitar el aumento de la temperatura global a 1.5 grados Celsius respecto a los niveles preindustriales.

Investigadores analizaron múltiples bases de datos

Para determinar si el aumento de temperatura realmente se estaba acelerando, los científicos analizaron cinco conjuntos independientes de datos sobre temperatura global.

El objetivo del estudio consistió en diferenciar los efectos del cambio climático provocado por la actividad humana de las variaciones naturales del clima. Entre estos factores naturales se encuentran fenómenos como El Niño, que puede provocar incrementos temporales en las temperaturas globales.

Tras revisar los registros climáticos, los investigadores concluyeron que la aceleración del calentamiento tiene una probabilidad del 98% de estar vinculada al cambio climático.

Algunas de las bases de datos analizadas incluso sugieren que el aumento podría ser aún más rápido de lo estimado en el estudio principal.

Riesgos para ecosistemas y sistemas climáticos

Los científicos advierten que cada incremento adicional de temperatura intensifica fenómenos climáticos extremos y aumenta el impacto en ecosistemas vulnerables.

Entre los sistemas naturales más afectados se encuentran los arrecifes de coral tropicales, que ya muestran señales de deterioro debido al calentamiento de los océanos.

Asimismo, algunos investigadores señalan posibles puntos de no retorno climáticos, como el deshielo irreversible de Greenland o partes de la Antártida occidental.

También existe preocupación por el futuro de la Amazon Rainforest, cuya degradación podría afectar el equilibrio climático global.

Cambios en emisiones influyen en el calentamiento

El estudio también analiza factores recientes que podrían haber contribuido al aumento del ritmo de calentamiento. Uno de ellos es la reducción del dióxido de azufre en emisiones del transporte marítimo desde 2020.

Este contaminante produce aerosoles que reflejan parte de la radiación solar hacia el espacio, lo que genera un efecto de enfriamiento temporal en la atmósfera.

Al disminuir estas emisiones, se redujo esa especie de “pantalla” que bloqueaba parte de la energía solar, lo que permitió que el calentamiento global se manifestara con mayor intensidad.

Sin embargo, los investigadores subrayan que eliminar esta contaminación sigue siendo positivo para la salud humana, aunque también revela con mayor claridad el impacto real del cambio climático.

Debate científico continúa

A pesar de los resultados, algunos especialistas consideran que todavía es necesario analizar con mayor profundidad el efecto de factores temporales como erupciones volcánicas o ciclos solares.

Los autores del estudio intentaron corregir estas variables dentro de sus cálculos, pero algunos científicos creen que la influencia de fenómenos como El Niño podría seguir afectando las estimaciones.

Aun así, el consenso entre investigadores apunta a que el calentamiento del planeta continúa acelerándose, lo que refuerza la urgencia de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para evitar impactos climáticos más severos en las próximas décadas.