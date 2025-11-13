Ten cuidado con estas 9 marcas de cacahuates, su exceso de sodio puede causar problemas en tu salud

noviembre 13, 2025

Ya sea para botanear y ver una película o llevar en un recipiente para disfrutar en un parque, los cacahuates se vuelven esa botana perfecta para el fin de semana. Sin embargo, existen botanas que pueden dañar tu salud por sus ingredientes. Acá vas a conocer las 9 marcas de cacahuates que son veneno por su exceso de sodio, según Profeco. Además, conoce las papas con menos sodio y grasas saturadas según Profeco.

De acuerdo a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) se encendieron las alertas en México tras revelar que varias marcas de cacahuates salados y japoneses contienen más sodio del que declaran en sus etiquetas. Es decir, que representa un riesgo para la salud de los consumidores.

El estudio fue realizado por el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor (LNPC), en conjunto con la Secretaría de Economía (SE), y analizó la veracidad de la información nutricional de estos productos.

De acuerdo con los resultados, más de cinco marcas de cacahuates incumplen con los niveles de sodio indicados en sus envases, lo que significa que los consumidores podrían estar ingiriendo el doble de sal sin saberlo. Este hallazgo es especialmente preocupante en un país donde la hipertensión y los problemas cardiovasculares están entre las principales causas de muerte, y donde las botanas saladas forman parte del consumo cotidiano.

El análisis contempló 35 productos en total, de los cuales 17 correspondían a cacahuates salados y 18 a estilo japonés. Si bien todos cumplieron con el contenido neto declarado y no mostraron problemas de rancidez, la Profeco subrayó que la información comercial no fue veraz en varios casos, debido a que las etiquetas no reflejaban correctamente el contenido real de sodio.

En la categoría de cacahuates salados, las siguientes marcas presentaron una cantidad de sodio superior a la indicada en sus envases:

First Street Cacahuates tostados y salados, que declara 312.5 mg/100 g pero contiene 495 mg/100 g.

Golden Hills Cacahuates salados, con 251.4 mg declarados y 442 mg reales.

Golden Nuts Barcel Cacahuates fritos, salados y sabor limón, con 506 mg declarados y 742 mg reales.

Great Value Cacahuates salados fritos, con 387 mg declarados y 659 mg reales.

Nature Sun Cacahuate sazonado con sal de mar, con 307.3 mg declarados y 1124 mg reales, el más alto de todos.

Sol Cacahuate salado, con 410 mg declarados y 774 mg reales.

Mientras que en los cacahuates japoneses, las marcas con exceso de sodio fueron:

Great Value Cacahuates estilo japonés sabor limón, con 394.7 mg declarados y 785 mg reales.

Selecto Brand Cacahuates estilo japonés, con 306.6 mg declarados y 464 mg reales.

Snack Club Cacahuates japoneses con Tajín clásico, con 607 mg declarados y 992 mg reales.

La Profeco recomendó a los consumidores leer los sellos de advertencia y verificar el etiquetado antes de comprar, ya que estos productos suelen contener “exceso de sodio”, lo que puede impactar negativamente en la salud si se consumen con frecuencia.

Profeco revela los cacahuates japoneses más saludables y de buena calidad

Pese a estas observaciones, la Profeco también recordó que el cacahuate natural es un alimento saludable y lleno de nutrientes. Esta leguminosa, originaria de América y cultivada en México desde hace más de dos mil años, es una fuente rica de proteínas, grasas saludables y antioxidantes. Su nombre proviene del náhuatl tlalcacahuatl, que significa “cacao de tierra”.

Consumido sin exceso de sal ni azúcares añadidos, el cacahuate favorece la salud cardiovascular, mejora la digestión y fortalece el sistema inmunológico. Sin embargo, cuando se transforma en botana industrializada con saborizantes o condimentos, su valor nutricional disminuye drásticamente.

